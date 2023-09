https://sputniknews.lat/20230912/putin-anuncio-formacion-de-un-nuevo-sistema-de-cooperacion-en-el-mundo-1143658212.html

Putin anunció formación de un nuevo sistema de cooperación en el mundo

Putin en el Foro Económico OrientalAl intervenir este martes en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo: "Todos nosotros sabemos y vemos cómo en los últimos años ha cambiado y sigue cambiando la economía global debido, en particular, a que algunos países, ante todo por supuesto de Occidente, destruyen con sus propias manos el sistema de relaciones financieras, comerciales, económicas, que ellos mismos habían creado y construido", dijo.Putin resaltó en su discurso que en medio de este escenario, se expande el espacio de la verdadera cooperación empresarial que no cede a presiones de ningún tipo y sigue sus propios intereses. Añadió que, pese a la destrucción del sistema financiero por parte de Occidente, crece el número de países dispuestos a cooperar bajo el nuevo modelo para el bienestar de la humanidad.A Ucrania se le acaba el tiempo, ¿se le acaba la paciencia a Occidente?En una reunión con su par alemana, el canciller de Ucrania, Dmitro Kuleba, exigió misiles Taurus de largo alcance. Ante la petición, Baerbock prometió aumentar la ayuda a Ucrania en 20 millones de euros. En tanto, la entrega de tanques M1A1 Abrams de EEUU a Ucrania, prevista para mediados de septiembre, se retrasará por varias semanas, afirmó la revista especializada en equipos militares 'Military Watch Magazine'.En este contexto, en declaraciones al programa dominical de la BBC, el general Mark Milley advirtió que a Ucrania le quedan poco más de 30 días de combates antes de que el clima obstaculice su contraofensiva. Detalló que las condiciones más frías harían mucho más difícil para Ucrania maniobrar. Sin embargo, matizó que "los ucranianos todavía están avanzando con firmeza".Argentina libera barcaza paraguaya ¿principio de solución por el peaje de la hidrovía?La Prefectura Naval Argentina liberó a la barcaza paraguaya retenida desde el 7 de septiembre tras el pago de 27.000 dólares en concepto de peaje para el mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La retención de ésta y otras barcazas por negarse a pagar el peaje había generado tensión entre los gobiernos paraguayos y argentinos, ya que el país mediterráneo considera que no le corresponde abonar peajes de acuerdo a varios tratados regionales sobre el uso de los ríos.Este domingo, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia emitieron un comunicado conjunto reiterando su pedido a la Argentina para que no cobre peaje por la Hidrovía. La liberación de la barcaza, el lunes 11, coincide con la reunión de alto nivel entre autoridades argentinas y paraguayas sobre energía y el uso del río.Histórico encuentro entre líderes latinoamericanos: ¿Foro de São Paulo, o de Santiago?En el marco de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile contra el Gobierno de Salvador Allende, los líderes latinoamericanos se comprometieron a generar fuertes lazos de cooperación con la intención de defender la democracia regional. El encuentro contó con una numerosa participación de dirigentes populares latinoamericanos, lo que recordó al famoso Foro de São Paulo. Pero, aun así, persisten confrontaciones políticas en la región, como las existentes entre el presidente chileno, Gabriel Boric, y otros líderes de izquierda en la región.Respecto a los sesgos políticos presentes en América Latina, el politólogo venezolano Walter Ortiz comentó que "algunas aseveraciones de Boric parecieran tener un desconocimiento de la historia latinoamericana, y lo que ha sucedido, con base a la narrativa internacional impuesta que describe a Venezuela como una dictadura, además de las terribles campañas contra Cuba".Dos años del bitcoin en El Salvador: ¿cuáles son los resultados?El Salvador ha logrado mantener por segundo año la Ley Bitcoin, la cual convirtió al criptoactivo en moneda de curso legal en el año 2021. Para algunos esta ley representa esperanza, por lo cual se están formando comunidades con el objetivo de dinamizar una economía basada sólo en el efectivo electrónico de persona a persona.Sin embargo, los resultados aún son motivo de debate. Durante estos dos años, el país centroamericano ha experimentado una serie de desafíos, incluida la disminución de la adopción de la criptomoneda entre la población, y la incertidumbre generada por la inversión gubernamental en el criptoactivo.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

