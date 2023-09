https://sputniknews.lat/20230912/rechazo-de-musk-de-apoyar-un-ataque-de-kiev-a-crimea-provoca-una-peticion-de-investigacion-en-eeuu-1143655170.html

Rechazo de Musk de apoyar un ataque de Kiev a Crimea provoca una petici贸n de investigaci贸n en EEUU

Rechazo de Musk de apoyar un ataque de Kiev a Crimea provoca una petición de investigación en EEUU

El rechazo del fundador de SpaceX, Elon Musk, de permitir que Ucrania utilice los servicios de internet Starlink para lanzar un ataque "sorpresa" contra las... 12.09.2023, Sputnik Mundo

La situaci贸n tiene de fondo el que en su nueva biograf铆a, el empresario estadounidense revel贸 que Kiev ped铆a el apoyo de Starlink para atacar buques rusos con base en el puerto de Sebastopol, en Crimea, en septiembre de 2022. Musk se neg贸 para no hacer de su compa帽铆a un c贸mplice de un gran acto de guerra y para evitar "una escalada del conflicto".Luego de que esta informaci贸n se hubiera publicado, la senadora de EEUU Elizabeth Warren exigi贸 llevar a cabo una investigaci贸n sobre SpaceX.Se espera que Musk, como director ejecutivo de SpaceX, est茅 presente entre los jefes de la industria tecnol贸gica que asistir谩n a una cumbre a puerta cerrada con senadores en el Capitolio el 13 de septiembre, destac贸 The Sydney Morning Herald.El medio agreg贸 que el magnate no ten铆a un contrato militar cuando rechaz贸 la petici贸n de ayudar en el ataque a Crimea. Sin embargo, en los meses transcurridos desde entonces, el Ej茅rcito estadounidense ha financiado y contratado oficialmente a Starlink para que siga prestando apoyo. Con ello, el Pent谩gono no revel贸 los costos o condiciones del contrato. A finales de junio, Musk estuvo de acuerdo con el empresario sudafricano David Sacks, que aseguraba que Washington se enfrentar谩 a una derrota en Donb谩s similar a la que sufri贸 en Afganist谩n. Tambi茅n reconoci贸 en enero que existen muchos riesgos para Ucrania si el conflicto con Rusia cobra mayores dimensiones b茅licas y geopol铆ticas. Ese texto fue a su vez replicado en Twitter por David Sacks, quien tambi茅n considera que un involucramiento de Washington de estas dimensiones "parece incre铆blemente arriesgado".

