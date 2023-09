https://sputniknews.lat/20230913/amlo-arremete-contra-milei-por-criticas-hacia-el-papa-francisco-1143685099.html

AMLO arremete contra Milei por críticas hacia el papa Francisco

Aunque estos dichos del también economista argentino se han vuelto virales en los últimos días, lo cierto es que sus declaraciones datan de 2020 y fueron difundidas en ese entonces por la plataforma Liberty World Review. Esto va en línea con los señalamientos que ha hecho antes y durante su campaña política, donde ha comparado al pontífice con animales.Ante ello, el presidente de México afirmó que Milei es muy parecido a la clase conservadora del país latinoamericano y del mundo.López Obrador agregó que no conoce a ningún político que se haya expresado de tal manera contra el jefe de Estado de la ciudad del Vaticano."Es importante no dejarnos engañar, que no nos manipulen, que tengamos información, porque estoy seguro que esto no lo sabe la mayoría de la gente en México", apuntó.Posteriormente, reprodujo el video donde el también autor de obras como El fin de la inflación y Pandenomics: La economía que viene en tiempos de megarrecesión, inflación y crisis global, hizo señalamientos contra el papa Francisco.Esta no es la primera vez que el presidente de México cuestiona los dichos y acciones de Milei. Por ejemplo, el 17 de agosto pasado, opinó sobre los resultados de las elecciones primarias en Argentina, cuyos resultados favorecieron al político libertario."Los pueblos de América Latina y del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha, de gobiernos conservadores. Siempre van a representar una minoría rapaz y es muy lamentable que estos gobiernos sigan avanzando".El mandatario mexicano añadió que este tipo de tendencia va en contra de la justicia social."No estén esperando, los pueblos, que con gobiernos de derecha se van a beneficiar los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados", aseveró.En sus palabras, a ese grupo político no le importa el sufrimiento del pueblo porque gobierna para una minoría.

