Argentina tuvo en agosto la inflación más alta de los últimos 32 años

Argentina tuvo en agosto la inflación más alta de los últimos 32 años

El índice de aumento generalizado de precios mostró un alarmante número que duplicó los de los meses anteriores, lo cual agrava la dificultad de las familias para llegar a fin de mes.

A pesar de los intentos del Gobierno, el índice de inflación que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC– fue de 12,4% y se convirtió en el más alto de los últimos 32 años. Este dato implica un gran salto con respecto a los de los meses anteriores como junio y julio, cuyos índices fueron 6% y 6,3%, respectivamente.El rubro que lidera los aumentos es el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 15,6%, seguido de equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 14,1% y restaurantes y hoteles, con un 12,4%.“No creo que la inflación mensual vaya a seguir subiendo. Septiembre va a dar más bajo y cercano a los meses previos a agosto. El gobierno sabía los efectos de la devaluación y tomó medidas para contrapesarla. Nosotros medimos precios semanalmente y, en alimentos, las primeras dos semanas de este mes mostraron ser más tranquilas”, agregó.Se refirió también a las medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, y señaló que “los trabajadores registrados y los jubilados le van a empatar al aumento de precios por la devaluación”, pero contrastó esto con la ayuda que recibieron los monotributistas, para quienes “los beneficios impositivos rondaban los 3.000 pesos en algunos casos”.Comenzó el juicio contra GoogleEn Estados Unidos, empezó el juicio de tecnología más grande en 20 años, ya que Google está imputado en los tribunales de Washington por el presunto pago de miles de millones de dólares a otras empresas,entre ellas Apple, para sostener su posición dominante como motor de búsqueda en el mercado digital.Este juicio tiene dos etapas. En la primera, se va a definir si efectivamente Google infringió la legislación antimonopolio en su forma de administrar las búsquedas o por ejemplo la publicidad que aparece.Si se demuestra que se infringió la ley, en una segunda etapa, podrían obligar a la firma matriz de Google -que se llama Alphabet-, a separar el servicio de búsqueda de otros desarrollos como el sistema operativo Android o Google Maps.“El monopolio de Google no es natural. Si solo fuera elegido por la voluntad de los usuarios, no necesitaría destinar 10.000 millones de dólares al año a este tipo de contratos. Esto condiciona la experiencia de los usuarios y sus decisiones”, señaló.Además, explicó que el gigante tecnológico necesita ser el más usado, porque el principal negocio del buscador es la “publicidad conductual”. “Si dos personas distintas buscan la misma palabra les va a arrojar resultados distintos por la extracción de los datos. Con ellos analizan nuestra conducta y pueden así dirigirnos publicidad con mayor eficacia”.Republicanos buscan enjuiciar a BidenKevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes anunció que abrirá una investigación en el Congreso contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que podría ser el puntapié inicial para un juicio político en su contra.A Biden, se lo acusa de beneficiar a su hijo Hunter con sus negocios en países como Ucrania y China, a partir de su posición privilegiada de vicepresidente, durante el mandato de Barack Obama [2009-2017].En Cara o Ceca, conversamos con Mauro Casa, politólogo y analista internacional.“La realidad es que los Republicanos tienen a Donald Trump comprometido y quieren ensuciar a Biden, agarrados de argumentos fútiles. Puede que se pruebe que Hunter Biden haya tenido actividades ilícitas, pero no hay nada aún que indique que Joe lo ayudó a ganar más dinero desde su puesto”, agregó.

