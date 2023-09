https://sputniknews.lat/20230913/eeuu-es-el-culpable-de-llevar-al-mundo-a-una-crisis-economica-mundial-1143661374.html

"EEUU es el culpable de llevar al mundo a una crisis económica mundial"

Durante su participación en la sesión plenaria del VIII Foro Económico Oriental, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó que Occidente está destruyendo... 13.09.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el mandatario ruso, los países occidentales están "destruyendo con sus propias manos el sistema de relaciones financieras, comerciales y económicas que ellos mismos crearon" y señaló que resulta importante que se amplíe el espacio para una auténtica cooperación empresarial entre Estados que no se someten a ninguna presión externa.En entrevista con Sputnik, el experto en temas rusos y de Asia Central Fernando Moragón aseveró que el mandatario ruso no se equivoca, pues a Estados Unidos no le conviene que países como China o Rusia "salgan ganadores del proceso de globalización". De acuerdo con el también historiador, fue Estados Unidos quien construyó, principalmente, el proceso de globalización, al aprovechar durante la década de 1980 a China por su población y su capacidad de trabajo, además de sus bajos salarios, para deslocalizar empresas. "Había una cadena de suministros totalmente descentralizada de la que se beneficiaba fundamentalmente Estados Unidos y esto se ha acabado, y se ha acabado fundamentalmente porque Estados Unidos ha decidido que se acabe, porque cree que esto perjudica mucho más a China y a Rusia", sentenció el analista.Durante su discurso, Putin añadió que ante la situación económica se amplía la lista de países dispuestos a cooperar no conforme a los modelos occidentales, sino en virtud de la humanidad.La fallida contraofensiva ucranianaOtro tema que abordó el presidente fue el de la contraofensiva ucraniana, misma que, dijo, no logró sus objetivos, pero sí se produjeron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos de su lado. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa."Por lo tanto, parece que sus patrocinadores occidentales les están empujando a 'arrancar' tanto como puedan", apuntó Putin.El experto abundó que, desde su perspectiva, Kiev no tiene ahora ninguna capacidad de supervivencia económica" y agregó que el conflicto en Ucrania no hubiera sido posible sin la intervención de Estados Unidos desde 2014, cuando se suscitó el llamado Euromaidán que derivó en un golpe de Estado en contra del entonces mandatario ucraniano Víctor Yanukóvich. En su participación, Putin agregó que los ucranianos suelen afirmar que quieren conseguir resultados a cualquier precio. "A veces da la impresión de que no es su gente cuando la lanzan a la batalla", dijo. Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Según Putin, la contraofensiva ucraniana, que comenzó el 4 de junio, no estancó, sino que fracasó.

