¿Está preparada Argentina para un Gobierno libertario?

A poco de la XIX edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, su presidente, el político argentino Daniel Ivoskus, dialogó con GPS Internacional para... 13.09.2023, Sputnik Mundo

En el próximo mes de diciembre se va a realizar una nueva edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún (México) y contará con la presencia de 300 conferencistas a nivel internacional. Sobre ello, "lo principal de este nuevo encuentro es analizar qué está pasando en el mundo de la política y su relación con la sociedad", dijo Ivoskus.Aquí "visualizamos las campañas electorales, pero sobre todo los candidatos, cuál es el rol de los partidos y cómo juega la comunicación política en sociedades muy polarizadas", añadió. Con respecto al surgimiento de outsiders en la política contemporánea, "cuando hay fallas en el sistema surgen fenómenos disruptivos como Bolsonaro, Milei o Trump en EEUU", expresó. Este último "surge a partir de la reconfiguración de un Partido Republicano sin posibilidad de tener un candidato competitivo en 2016", indicó.Existe un descontento muy grande con los políticosEn el caso de Milei en Argentina, "este candidato tuvo la habilidad de canalizar un descontento muy grande de un sector de la sociedad argentina que no analiza en profundidad las propuestas y que está frustrada y enojada con lo que existe", sostuvo. Sin embargo,"su aparición no es una sorpresa, ya que la misma vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, advirtió sobre un escenario de tercios a dos meses de las elecciones", concluyó el político argentino.Congreso peruano presiona a la Junta Nacional de JusticiaEl Perú "está siendo gobernado por una ultra derecha que no reconoce ni respeta los Derechos Humanos", aseveró a Sputnik el abogado peruano Asdrúbal González.La Red Nacional de Derechos Humanos de Perú ha expresado su rechazo hacia los actos políticos y administrativos del Gobierno de Boluarte que atentan contra la independencia de la Junta Nacional de Justicia, según planteó en un reciente comunicado de prensa. Sobre ello, "el Congreso del país, que tiene más del 90% de desaprobación popular, ha estado buscando intervenir la Junta Nacional de Justicia, el cual es un órgano perteneciente al poder judicial y es autónomo", indicó.Entre sus funciones está el "control al Poder Judicial, a la Oficina Nacional Electoral y la Oficina de Registro y Extranjería, por lo que tiene entre sus cometidos vigilar el cumplimiento y desempeño de los funcionarios", indicó.Entre ellas se destacan las académicas, "donde no ha podido comprobar algunos títulos académicos que se le están reclamando", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los cambios geopolíticos en el sistema internacional contemporáneo.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

