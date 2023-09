https://sputniknews.lat/20230913/reunion-de-putin-y-kim-jong-un-un-paso-mas-en-consolidacion-de-lazos-entre-rusia-y-corea-del-norte-1143691916.html

Reunión de Putin y Kim Jong-un, un paso más en consolidación de lazos entre Rusia y Corea del Norte

Los mandatarios ruso y norcoreano se reunen en el cosmódromo Vostochni. República Dominicana da un ultimátum a Haití por desvío de un río. En Rusia recuerdan... 13.09.2023, Sputnik Mundo

Reunión de Putin y Kim Jong-un, un paso más en consolidación de lazos entre Rusia y Corea del Norte Reunión de Putin y Kim Jong-un, un paso más en consolidación de lazos entre Rusia y Corea del Norte

Este miércoles, 13 de septiembre, el tren blindado del líder norcoreano, Kim Jong-un, lo trajo al cosmódromo ruso Vostochni, en el Lejano Oriente, donde al presidente de la República Popular Democrática de Corea lo esperaba su homólogo anfitrión, Vladimir Putin.Ambos líderes hicieron un recorrido por las instalaciones del cosmódromo Vostochni, durante el cual se les enseñaron lo más interesante que tiene este centro ruso de tecnologías avanzadas y de importancia estratégica.Luego los mandatarios mantuvieron negociaciones, primero en el formato de delegaciones, luego a puerta cerrada."Hace muy poco tiempo, la República Popular Democrática de Corea conmemoró el 75º aniversario de su fundación, hace 75 años también fueron establecidas las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países, y voy a recordar que nuestro país fue primero en reconocer el Estado soberano e independiente, la República Popular Democrática de Corea", dijo Putin al comienzo de la reunión."Se acerca el 70º aniversario del fin de la Guerra de la Independencia y la victoria del pueblo norcoreano en esa guerra. Es una fecha simbólica ya que nuestro país también ayudó a nuestros amigos de Corea del Norte en su lucha por esa independencia", agregó el mandatario ruso.El líder norcoreano, Kim Jong-un, subrayó que su visita oficial a Rusia tiene lugar en un "momento especial", y resaltó que el desarrollo de los lazos con la nación euroasiática es ahora "la principal prioridad" para su país."Queremos seguir desarrollando las relaciones, siempre hemos apoyado a Putin y al Gobierno ruso. Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo y por la construcción de un Estado soberano", declaró Kim quien se mostró seguro de que el presente encuentro "marcará otro hito en el camino hacia un nuevo nivel de los vínculos bilaterales".Al hacer el balance del encuentro, Putin lo calificó de "un buen comienzo, muy productivo" y explicó que "tenemos muchos proyectos interesantes".En particular, mencionó "las conexiones de transporte, tanto por carretera como por la vía férrea, la reanudación del funcionamiento del puerto marítimo donde se puede crear un muy buen triángulo logístico, compuesto por una vía de ferrocarril, un puerto marítimo y una autovía a China"."Es posible aumentar significativamente el volumen de transporte, lo cual es muy importante en general", dijo Putin y agregó que "respecto a la cooperación entre Moscú y Pyongyang en el ámbito técnico-militar, hay ciertas restricciones internacionales y Rusia cumple con todas".República Dominicana da un ultimátum a Haití por desvío de un ríoEl gobierno de República Dominicana le otorgó 48 horas a las autoridades de Haití para que detenga la construcción de un desvío para el agua del río Masacre.En caso de continuar con la obra, la República Dominicana cerrará su frontera con Haití y dejará de emitir visas para los ciudadanos de ese país.La construcción del canal había comenzado en 2021, pero fue paralizada tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise.El gobierno haitiano dice no haber autorizado la reanudación de la obra, sino que está siendo llevada a cabo por empresarios haitianos a los que el Gobierno no ha podido detener.Desde Rusia recuerdan con dolor el golpe de Estado contra Salvador AllendeContinuando con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile contra la democracia popular de Salvador Allende, en Moscú se llevó a cabo un encuentro cultural y diplomático dedicado a ese trágico suceso histórico.El evento, organizado por el Centro Cultural Iberoamericano y celebrado en la Biblioteca de Literatura Extranjera en la capital rusa, contó con la asistencia de autoridades diplomáticas de Chile y Rusia."Muchos jóvenes hoy en día no conocen la historia", comentó la jefa del Centro Cultural Iberoamericano, Tatiana Krauze, quien nos explicó las razones que llevaron al Centro cultural a presentar una exposición literaria dedicada al golpe de Estado en Chile.El respetado y experimentado diplomático ruso-sovietico Yan Burliay, otro de los protagonistas del el evento, también compartió con nosotros sus opiniones respecto a estas fechas que buscan rescatar la memoria."Al fin y al cabo, el pueblo valeroso chileno logró derrotar la dictadura autoritaria, la cual se impuso desde afuera con la participación de la CIA en el golpe de Estado", dijo.En pleno siglo XXI un tercio de la población mundial sigue privada de acceso a internetEn el presente año, 2023, aún un tercio de la población mundial sigue sin tener acceso a internet, aunque en contraparte, también el número de personas conectadas a la red nunca fue tan alto, según las últimas estadísticas de la ONU.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

