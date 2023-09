https://sputniknews.lat/20230914/detectan-enigmaticas-luces-previas-al-terremoto-en-marruecos-1143714477.html

Detectan enigmáticas luces previas al terremoto en Marruecos

Detectan enigmáticas luces previas al terremoto en Marruecos

Antes de que se produjera el devastador terremoto en Marruecos, se observaron misteriosas luces en el cielo, y los científicos aún no pueden explicar su... 14.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-14T17:22+0000

2023-09-14T17:22+0000

2023-09-14T17:22+0000

terremoto en marruecos (2023)

terremoto

medioambiente

sociedad

marruecos

sputnik explica

geología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0a/1143573604_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6988ca85d7ba5d080a28389952880ae.jpg

Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió el 8 de septiembre en las montañas del Alto Atlas, en el este de Marruecos.Al menos 2.900 personas han muerto y unas 5.500 han resultado heridas. La gente ha acudido a las redes sociales para comentar los videos que muestran brillantes destellos de luz cruzando el cielo antes de que se produjera el terremoto.No se han podido verificar de forma fiable los videos, pero los expertos creen que podrían haber grabado un fenómeno aéreo conocido como luces de terremoto.Nadie sabe con certeza si las luces de terremoto existen o qué las provoca. Sin embargo, si se comprueba que están relacionadas con una potente actividad sísmica, algunos científicos esperan que puedan utilizarse para ayudar en las labores de detección precoz.'Luces de terremoto' quedaron durante mucho tiempo relegadas a viejos cuentos popularesHay varios registros de estallidos de luz relacionados con terremotos que se han registrado desde hace siglos.Según The New York Times, los informes incluyen desde destellos brillantes de un segundo de duración hasta bolas de fuego que se prolongan por un minuto, en la parte alta o baja del cielo y de diferentes colores.Puesto que no se puede predecir cuándo se producirá un terremoto, es imposible llevar a cabo un estudio para documentar estos sucesos de forma directa. Así que los científicos han tenido que confiar durante mucho tiempo en los recuerdos de la gente, que son notoriamente falibles. Por este motivo, se pensaba que las luces de los terremotos son un mito. No obstante, con la llegada de cámaras de vigilancia y teléfonos móviles, cada vez hay más imágenes que refuerzan la teoría de que sí se producen.Por ejemplo, antes del terremoto de Ciudad de México en 2021, las cámaras captaron misteriosos destellos brillantes, según informa PBS. También aparecieron sobre el este de Japón antes de un terremoto en 2022, según informó entonces The Guardian.Ahora hay más pruebas que sugieren que estos destellos se producen ocasionalmente en torno a los terremotos. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿Qué es lo que está ocurriendo?¿Son presagios de terremotos, o algo distinto?El geofísico Friedemann Freund, del Instituto SETI, ha publicado un artículo en el que analiza 65 informes sobre posibles luces de terremoto recogidos desde el siglo XVII. Freund opina que podrían ser una forma compleja de electricidad estática.Según él, la fricción entre las placas tectónicas podría crear una corriente suficiente para producir una descarga eléctrica, lo que explicaría el brillante destello.Pero Daniels manifestó su desacuerdo con esta explicación.El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) se mantiene igualmente cauto sobre su interpretación de los sucesos.Algunos dudan de que alguno de los informes constituya una prueba sólida de las luces de terremoto, mientras que otros piensan que al menos algunos informes corresponden plausiblemente a este fenómeno.También existen otras posibles interpretaciones de los destellos. Es posible, por ejemplo, que los primeros temblores sacudieran las líneas eléctricas, creando arcos de electricidad.Aun así, Daniels no excluye la hipótesis de que los destellos estén relacionados con los terremotos.

https://sputniknews.lat/20230811/minutos-valiosos-que-podrian-salvar-vidas-es-la-ia-capaz-de-predecir-desastres-naturales-1142494100.html

https://sputniknews.lat/20230407/un-sismo-no-siempre-nace-cerca-del-mar-ni-por-las-placas-tectonicas-estas-son-las-posibles-causas-1137862212.html

marruecos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

terremoto en marruecos (2023), terremoto, medioambiente, sociedad, marruecos, geología