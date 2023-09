https://sputniknews.lat/20230914/diputada-opositora-argentina-rechaza-reforma-impositiva-para-no-hacerle-campana-al-oficialismo-1143730173.html

Diputada opositora argentina rechaza reforma impositiva para "no hacerle campaña al oficialismo"

La oposición argentina se debate entre aceptar una reducción de impuestos pero que el crédito se lo lleve el oficialismo, en medio de un ajustado clima... 14.09.2023, Sputnik Mundo

El ministro de Economía Sergio Massa envió un proyecto al congreso para modificar el impuesto a las ganancias para los salarios de altos ingresos. Esta iniciativa está siendo rechazada por la oposición de Juntos por el Cambio por ser “electoralista”, a pesar de que ideológicamente están de acuerdo.“No queremos trabajar para el oficialismo en un acto de campaña política a partir de los impuestos con debates express”, dijo a Cara o Ceca la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Carla Carrizo, quien enfatizó en la necesidad de “discutir todo el sistema impositivo del país, que es muy regresivo”.“¿Quién puede estar en contra de hacerle la vida más fácil a un montón de trabajadores? El problema es que el Gobierno va cambiando el piso de ganancias de acuerdo a sus necesidades, pero hay un montón de proyectos que nosotros tenemos y son mucho más interesantes que el que presentan, pero no los discuten”, agregó.Además, se refirió a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, de su espacio político. “Espero que pueda reconstruir un centro, poner la sensatez que está faltando en la discusión pública. Si se compite sin construir mayorías va a ser bastante endeble el escenario que viene, sea quien sea el que gane”.“Milei está reconfigurando el modo en que competimos y las coaliciones. Ambas, tenemos que preguntarnos cómo gobernamos los últimos años y qué hicimos mal”, indicó.Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, puso en duda la continuidad del radicalismo en la coalición, tras la derrota de Martín Lousteau ante Jorge Macri en las elecciones primarias y elogió al candidato opositor.“Estamos luchando para tener una voz fuerte en el gobierno y, si nos vamos, Macri va a perder representación. Con Leandro Santoro, somos amigos y tenemos ideas en común. Es un buen candidato”.Massa busca reconciliar al peronismo con los barriosLos movimientos sociales vinculados a Unión por la Patria, se muestran junto al candidato Sergio Massa en un acto en un microestadio de Buenos Aires, para lanzar la campaña “Barrio por Barrio”, para convencer peronistas escépticos de lo que promete el espacio.Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita, dijo en Cara o Ceca que desde los barrios populares, “estamos teniendo una recepción concreta de los problemas y las necesidades que tienen. Tenemos que escuchar y empatizar”.Además, reconoció los déficits del gobierno, pero llamó a apoyarlo igual. “Es un reclamo justo [el de los que se manifiestan] y las necesidades existen, pero el camino es el de la política y la justicia social. No es un salto al vacío hacia la venta de órganos y de bebés”.Sheinbaum lidera la continuidad de Morena en MéxicoClaudia Sheinbaum se impuso como la candidata a continuar con el proceso político que lidera Andrés Manuel Lopez Obrador -AMLO- en México, quien cosechó altos niveles de aprobación a partir de su mandato.En Cara o Ceca, entrevistamos a la diputada federal por MORENA, Cecilia Marquez. “Claudia hará el segundo piso de la Cuarta Transformación [nombre con el que denominan a su plan de gobierno]. Los detractores de AMLO no tienen con qué golpearlo, porque logró un incremento del salario mínimo de casi el 200%, el peso se fortaleció y disminuyó la desigualdad: 10 millones de personas dejaron la pobreza; eso muestra que los programas sociales están funcionando”.“En la oposición [para nominar a Sheinbaum], hicieron un dedazo [al elegir a Xóchitl Gálvez], mientras que de nuestro lado, se hizo un proceso nacional a público abierto y puerta por puerta, donde la ganadora mostró una clara ventaja con sus competidores”, agregó.

