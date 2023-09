https://sputniknews.lat/20230914/es-elon-musk-un-agente-del-kremlin---1143726292.html

¿Es Elon Musk un 'agente del Kremlin'?Últimamente no pasa ni un día sin que haya noticias vinculadas a uno de los hombres más ricos del mundo, el multimillonario estadounidense Elon Musk. Esta vez se vio obligado a responder a las críticas lanzadas en su contra por su negativa a facilitar los ataques ucranianos con drones contra las fuerzas navales rusas emplazadas en Crimea, señalando que no tiene obligación de luchar por Ucrania."Soy ciudadano de EEUU y solo tengo ese pasaporte. Pase lo que pase, lucharé por EEUU y aquí moriré", escribió Musk en su red social X [antes Twitter]. El magnate recordó que el Congreso estadounidense no ha declarado la guerra a Rusia. "Si alguien es traidor, son quienes me llaman así. Por favor, díganselo muy claramente", indicó.Ya nadie quiere el 'mundo basado en reglas' impuestas por EEUULa mayoría de los países del mundo rechazan seguir viviendo en el sistema internacional "basado en reglas" establecidas por EEUU y sus aliados occidentales. Lo mostró con elocuencia la reciente cumbre del BRICS –celebrada en Johannesburgo– integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a los que se sumarán el próximo 1 de enero otros seis países.En ese cónclave, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el BRICS representa "un nuevo orden mundial" que permitirá abordar el comercio internacional "sin colonialismo". Sin embargo, EEUU no cesa en sus intentos de mantener su hegemonía global que cada día disminuye ante el crecimiento de la autoridad de otros polos de influencia a nivel internacional.Discurso del Estado de la Unión Europea ignora las políticas socialesDurante su discurso de una hora ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la presidenta de la Comisión Europea presentó una larga lista de ideas legislativas e iniciativas que se comprometió a emprender en los próximos doce meses."Veo tres grandes retos económicos para nuestra industria en el año que viene: escasez de mano de obra y de personal cualificado, la inflación y facilitar los negocios a nuestras empresas. El primero tiene que ver con nuestro mercado laboral", dijo Ursula von der Leyen, quien ha obviado la urgencia de seguir ampliando y mejorando las políticas públicas que erradiquen la pobreza y garanticen los derechos sociales en Europa.Ministerio Público guatemalteco pone en riesgo al proceso electoralPor orden del juez Fredy Orellana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala llevó adelante un allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral por una denuncia anónima sobre la primera vuelta electoral. Durante el procedimiento, los agentes de la fiscalía abrieron las urnas almacenadas y contaron los votos, rompiendo la cadena de custodia electoral. Esto llevó al presidente electo, Bernardo Arévalo, a anunciar que suspendía el proceso de transición política hasta que se restablezca la normalidad política.Arévalo también pidió la renuncia de los responsables, mientras que el Movimiento Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los procedimientos. "El objetivo de lo que está persiguiendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad es debilitar esa legitimidad de las elecciones", sostiene el abogado constitucionalista guatemalteco y consultor de integridad, Erik Maldonado Hernández.¿Busca EEUU repetir la legitimidad del golpe de Estado en Chile, en Perú?En la semana que conmemora los 50 años del doloroso golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende, es importante resaltar la frase célebre "El que no conoce su historia, está condenado a repetirla".Y es importante tenerlo en cuenta, ya que la jefa del Comando Sur de EEUU, la general Laura Richardson, llegó este miércoles a Perú para tratar temas de seguridad regional. Perú tiene un Gobierno que no es reconocido por gran parte de los países latinoamericanos, por lo que el reconocimiento de EEUU y su apoyo militar a esta nación puede poner en peligro la seguridad de otras naciones latinoamericanas.Quemar neumáticos para minar criptomonedas: ¿solución al problema de los desechos?Una compañía enfocada en el desarrollo de la minería de bitcoin señala que quemar neumáticos triturados puede funcionar como fuente de combustible alternativa para la minería de criptomonedas, y especialmente para la criptoreina. Sin embargo, la iniciativa genera rechazo entre los más ambientalistas.A pesar del malestar que pueda generar esta noticia en los más ambientalistas, el uso de combustible derivado de neumáticos está permitido. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos [EPA] aprueba la utilización de TDF, en función de una serie de pruebas que se realizan desde 1991.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

