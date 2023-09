https://sputniknews.lat/20230915/dolar-o-real-brasileno-necesita-argentina-una-nueva-moneda-1143740900.html

Dólar o real brasileño: ¿necesita Argentina una nueva moneda?

Dólar o real brasileño: ¿necesita Argentina una nueva moneda?

Entre las diversas ideas que se barajan para revertir la crisis económica en Argentina, algunos economistas apuntan al uso de otras monedas, a distintos... 15.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-15T13:42+0000

2023-09-15T13:42+0000

2023-09-15T14:03+0000

américa latina

argentina

dólar

real brasileño

💶 divisas

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

peso argentino

inflación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/108412/03/1084120389_0:248:3985:2490_1920x0_80_0_0_27c06bb7d8156cd48b29dc128a27e787.jpg

A finales de agosto, Robin Brooks, antiguo economista del Fondo Monetario Internacional (FMI), sugirió una interesante solución de la crisis argentina: en lugar de dolarizar la economía, como propone el candidato presidencial Javier Milei, los argentinos podrían vincular el peso al real brasileño. En opinión de Carla Beni, profesora de economía de la Fundación Getulio Vargas, es importante destacar que Brooks se ha mostrado históricamente entusiasmado con Brasil, y que debe haberse basado en el hecho de que el país ha mostrado resultados macroeconómicos muy positivos. Para Beni, sin embargo, cambiar una moneda emitida por un banco central local por la de otro país es bastante complicado. Y más si se tiene en cuenta la rivalidad entre Brasil y Argentina, que afecta a varios ámbitos. La profesora no ve con buenos ojos la propuesta de dolarizar la economía argentina, ya que se basa en un modelo "muy problemático"."Atar una moneda a otra es muy complicado, además de representar una pérdida total de control de las herramientas de política monetaria. Este modelo es muy problemático y no suele funcionar", explicó.Beni considera previsible el éxito del derechista Javier Milei en las encuestas con su discurso de lucha contra la inflación y dolarización. Pero la idea, en la práctica, es "simplista e ineficaz". "Si le preguntas a un ciudadano argentino cuál es el gran problema de Argentina, te va a decir que es la inflación creciente. Entonces llega un candidato y dice que va a eliminar el problema fundamental. ¿Cómo? El problema de la inflación disparada está causado por la divisa débil, así que dejamos de emitir peso y lo cambiamos por el dólar, que es una moneda fuerte. El banco central no es la fuente del problema. Esa es una salida simplista e ineficaz", profundizó.Tanto si se lleva a cabo la idea de la dolarización como si se adhiere a una hipotética vinculación al real, el punto más delicado sería que la economía argentina "quedaría directamente sujeta a las circunstancias económicas externas", opina el profesor de economía de la universidad de investigación brasileña Ibmec, Walter Franco, en su entrevista a Sputnik.Desde su punto de vista, no importa si se ate al dólar o al real, puesto que el problema será el mismo. Sin embargo, el experto cree que una indexación, basada en la adopción de una cesta de divisas, podría ser una solución temporal."Entonces habría que mirar la balanza comercial de Argentina: ¿adónde exporta más, de dónde recibe más ingresos? ¿Es el dólar, el euro o el real? El peso podría fijarse a una media de estas monedas (...) Todas estas medidas deberían hacerse únicamente durante un período transitorio, hasta que el peso se estabilice. Y luego, en consecuencia, el país vuelve a su moneda original", resumió.

https://sputniknews.lat/20230902/puede-el-apoyo-brasileno-aumentar-el-valor-de-la-moneda-argentina-1143283680.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, dólar, real brasileño, 💶 divisas, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, peso argentino, inflación