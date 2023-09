https://sputniknews.lat/20230915/la-vocera-militar-transgenero-ucraniana-aclara-a-que-periodistas-rusos-dirigio-sus-amenazas-1143746628.html

La vocera militar transgénero ucraniana aclara a qué periodistas rusos dirigió sus amenazas

La vocera militar transgénero ucraniana aclara a qué periodistas rusos dirigió sus amenazas

La estadounidense Sarah Ashton-Cirillo, portavoz de las fuerzas de la Defensa Territorial de Ucrania, publicó un nuevo video con amenazas de represalias contra... 15.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-15T16:41+0000

2023-09-15T16:41+0000

2023-09-15T16:49+0000

neonazismo en ucrania

ucrania

rusia

🌍 europa

rusofobia

periodistas

maría zajárova

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/0f/1143747128_0:14:3070:1741_1920x0_80_0_0_1cffc728f71a386480be3c36db6cd5ed.jpg

En una nueva grabación, Ashton-Cirillo confirmó que sus amenazas anteriores iban dirigidas al corresponsal militar de uno de los periódicos rusos, Alexandr Kots, a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova y al "jefe de Derechos Humanos" de Rusia, probablemente, refiriéndose al jefe del Consejo de Derechos Humanos, Valeri Fadéyev.Cabe destacar, que en esta ocasión su retórica no fue tan belicosa. Por ejemplo, Ashton-Cirillo advirtió que los "criminales de guerra" serían castigados solo tras el fin del conflicto y "cuando Ucrania haya vuelto a las fronteras del año 1991".En su video previo, aparecido el 14 de septiembre, la vocera prometía "caza" a "los propagandistas del Kremlin", teniendo en cuenta a algunos periodistas rusos. Sin embargo, no reveló los nombres.María Zajárova, señaló que aquella declaración era "una prueba más de la naturaleza terrorista del régimen de Kiev y de Washington", y también prometió enviar el video a diversas organizaciones internacionales. Asimismo, los propios trabajadores de medios de comunicaciones rusos reaccionaron a sus amenazas.La periodista transgénero estadounidense Sarah Ashton-Cirillo, de 46 años, quien antes de convertirse en 'mujer' se llamaba Michael John Cirillo, ahora se desempeña como representante de ese componente de reserva militar del Ejército ucraniano ante la sociedad occidental a la que transmite propaganda rusófoba pura y dura.Ashton-Cirillo, quien tiene el grado de sargento menor del servicio médico de las fuerzas de la Defensa Territorial ucraniana, publicó un video con una declaración de carácter abiertamente provocador, al que culminó afirmando que lo que distingue a los ucranianos de los rusos "es bastante simple": "Nosotros somos humanos y esos tipos definitivamente no lo son".

https://sputniknews.lat/20230915/postura-neonazi-federacion-latinoamericana-de-periodistas-condena-amenazas-de-vocera-ucraniana-1143727649.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, rusia, 🌍 europa, rusofobia, periodistas, maría zajárova