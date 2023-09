https://sputniknews.lat/20230915/sentencia-contra-argentina-en-eeuu-los-fondos-buitre-siempre-consiguen-sentencias-favorables--1143769753.html

Sentencia contra Argentina en EEUU: los fondos buitre siempre "consiguen sentencias favorables"

Sentencia contra Argentina en EEUU: los fondos buitre siempre "consiguen sentencias favorables"

La Justicia de Estados Unidos dejó firme la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares a fondos buitre por haber incumplido el estatuto de la empresa estatal YPF durante el proceso de expropiación. Desde Cuba, se realiza la cumbre del G77+China.

La expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, permitió que accionistas iniciaran acciones legales contra el Estado argentino en Estados Unidos. Este viernes, la Justicia de Nueva York dejó firme un fallo que lo obliga a pagar alrededor de 16.000 millones de dólares al fondo de inversión Burford, que compró los derechos del juicio.“La jueza [Loretta] Preska hace una interpretación muy especial de la aplicación de la ley”, dijo a Cara o Ceca, Hernán Letcher, vicepresidente de YPF Litio.Letcher apuntó contra los fondos buitre y señaló que tienen una estrecha vinculación con el Poder Judicial de ese país.“A estos grupos no les interesa la dirección de YPF y no tienen intenciones de invertir en la empresa. Solo compraron la posibilidad de litigar porque saben que pueden hacerlo desde Estados Unidos, en un juzgado que eligen y así conseguir una sentencia favorable a sus intereses”.Otra elección clave: la provincia del Chaco define gobernadorEste domingo 17 la provincia de Chaco (norte), ahora dirigida por el oficialismo, irá a elecciones de primera vuelta para gobernador, que se dirimirá entre el actual mandatario, Jorge Capitanich, y Leandro Zdero, el candidato de la coalición opositora de Juntos por el Cambio, cuya fuerza política se impuso en los comicios primarios."El radicalismo tuvo una diferencia a su favor en las elecciones, pero creemos que el resultado no va a arrojar un ganador este domingo”, afirmó José Luis Mouranzos, periodista de Chaco.Además, se refirió al femicidio de Cecilia Strzyzowski, la mujer desaparecida el dos de junio -presuntamente en manos de la familia Sena, cercana al Gobernador Capitanich- que se vincula directamente con dirigentes del oficialismo provincial y provocó repudio generalizado en todo el país.“El caso impactó fuertemente a la provincia, dada la gravedad, su ribete político y que tenemos apenas un millón de electores. A partir de ahí, Capitanich se puso la campaña al hombro y no permitió que ningún otro candidato hable”.El G77+China se reúne en CubaDesde Cuba, el presidente argentino Alberto Fernandez participa de la cumbre del G77+China, bloque que contiene a gran parte de los países en vías de desarrollo del hemisferio sur, y que representa el 80% de la población mundial.Parte de los temas que se abordarán se inscriben dentro del título del evento: “Los restos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación”.El presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva “le da otro peso a la cumbre. Esta es una señal más de que Brasil está dispuesto a salir a jugar otro partido y tener un rol preponderante a nivel internacional”, dijo a Cara o Ceca el analista internacional Gonzalo Fiore Viani.“Salvando la distancia, la agenda es muy similar a la de los BRICS, juegan en el mismo tablero, con el mismo plan geopolítico de, por ejemplo, generar una nueva arquitectura financiera global”, agregó.

