Vitaminas para la piel: cómo mantener el equilibrio de microelementos en el organismo

Vitaminas para la piel: cómo mantener el equilibrio de microelementos en el organismo

Descubre el mejor complejo de vitaminas para regenerar la piel en mujeres y hombres, entre ellas la C, E y zinc, y elementos eliminadores de manchas faciales.

Vitaminas para la pielLas vitaminas afectan a la piel del rostro y del cuerpo. No se percibe la presencia de micronutrientes en el organismo, pero sí la carencia de ellos. En caso de déficit o sobreabundancia, se observan erupciones, irritaciones, descamaciones, enrojecimiento y opacidad de la piel.Es necesario equilibrar las vitaminas y los minerales no solo desde el exterior, sino también desde el interior. Para uso externo, se proporcionan cosméticos terapéuticos que contienen el complejo necesario de microelementos. Tomar vitaminas para mejorar la piel es recomendado a cualquier edad. Así, se puede lograr:Vitamina ALa vitamina A (retinol) estimula la renovación celular de la piel y se utiliza activamente para el tratamiento de pieles problemáticas y maduras. Alisa el relieve y el tono de la dermis, haciéndola más firme y suave.La escasez de vitamina A provoca descamación, queratinización excesiva, sequedad de la piel y las mucosas, atrofia de las glándulas sebáceas. Según algunos expertos, la falta de este elemento puede convertirse en uno de los factores de psoriasis, dermatitis y eczema.Vitamina BLas vitaminas del grupo B incluyen 11 elementos: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B10 y B12. En conjunto permiten que las células de la piel sean capaces de respirar, protegen la dermis de los efectos de los rayos UV y garantizan el metabolismo de las proteínas.B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B5 (ácido pantoténico), B7 (biotina, coenzima R) se encuentran entre las esenciales para la piel. La B1 previene la aparición del acné, la B2 permite olvidarse de la sequedad y las arrugas prematuras, participa en la regeneración de la epidermis. La B3 mantiene una hidratación óptima, la B5 calma y favorece la suavidad de la piel, la B7 regula las glándulas sebáceas y previene la descamación excesiva y las grietas.Vitamina CLa vitamina C (ácido ascórbico) favorece la producción de colágeno y previene los signos prematuros del envejecimiento en forma de manchas y arrugas. Los poros se estrechan, se reduce el brillo graso y desaparece la inflamación.Como esta vitamina posee de un efecto antiinflamatorio, se utiliza asimismo en productos para pieles problemáticas. Reduce el estrés oxidativo no sólo a nivel cutáneo, sino también en todo el organismo. Cabe destacar que acelera la curación de las heridas.Vitamina EEste elemento se conoce como la vitamina de la juventud. Nutre e hidrata la piel desde el interior, neutraliza los radicales libres, evita la pérdida de humedad y es uno de los primeros en acudir en ayuda de la piel dañada. Por ejemplo, tiene un efecto regenerador tras una quemadura solar.Gracias a la producción de colágeno y elastina, los contornos del rostro se definen mejor, es decir, se produce un efecto lifting.Vitamina DLa vitamina D refuerza las membranas celulares. La principal fuente de este micronutriente es la luz solar. Si se padece una carencia de elementos D, pueden aparecer ojeras, piel apagada y descamación.Una cantidad suficiente de vitamina D en el organismo es la clave de una piel cuidada y sana.La vitamina D protege a las células de su muerte durante el estrés, impide que las células dañadas se dividan, ayuda a formar el estrato córneo y a la maduración de las células epidérmicas vivas.Además, la vitamina D desencadena la producción de péptidos antimicrobianos, que protege a las células sanas de los microbios.Vitamina KLa vitamina K (menaquinona) refuerza las paredes de los vasos sanguíneos, mejora la circulación sanguínea y la microcirculación. El primer signo de su carencia es el enrojecimiento vascular de la cara.Esta vitamina puede actuar sobre los vasos sanguíneos superficiales, ayudando a reducir hematomas, moretones, rosácea e hinchazón. Las ojeras suelen aparecer bajo los ojos, donde la piel es más fina, como consecuencia de la fatiga, la genética, el envejecimiento y la exposición al sol; la vitamina K puede ayudar a disminuirlas. El uso regular de la vitamina K puede ayudar con las cicatrices, de ahí que se recomiende elegir cremas cicatrizantes que contengan esta vitamina.Minerales para la pielLos minerales contribuyen a la síntesis de colágeno y elastina, reducen los efectos dañinos de los radicales libres, previenen los procesos de oxidación. Además, actúan como catalizadores de reacciones enzimáticas, facilitan el metabolismo en las células, favorecen la absorción de vitaminas.ZincEste mineral es esencial para el sistema inmunitario humano, el metabolismo energético, la regulación de los niveles hormonales y la formación de mediadores celulares.Sus propiedades antioxidantes aceleran el proceso de curación de la piel. Si sufres erupciones cutáneas persistentes y acné, es probable que tu organismo necesite una dosis extra de zinc.SelenioEste oligoelemento forma parte de las defensas antioxidantes del organismo, aumenta la elasticidad de las paredes de los vasos sanguíneos, previene el daño celular y hace que la piel esté más sana y radiante.Cómo afectan las vitaminas a la pielEstadísticamente, la mayoría de la gente tiene carencia de algunas vitaminas. Muchos no le prestan atención o prefieren la automedicación. Actualmente existen unos 20 grupos de vitaminas cuya estructura química se conoce bien. Todas estas sustancias pueden sintetizarse y compensar su ausencia.La carencia prolongada de una determinada sustancia o grupo provoca avitaminosis e hipovitaminosis. Es importante conocer la diferencia entre ambas.Así, la avitaminosis es una escasez profunda de una sola vitamina o de varias. Se desarrolla en ausencia duradera de sustancias útiles en los alimentos o violación de su absorción.La ausencia total de vitaminas es poco frecuente. En la mayoría de los casos se trata sobre todo de hipovitaminosis, es decir, una carencia parcial de algún elemento o grupo. Esta afección se produce debido a irregularidades en la toma de sustancias en el organismo y si no se consume adecuadamente.La mayoría de las vitaminas entran en el organismo por medio de los alimentos, es por eso que los expertos recomiendan considerar la hipovitaminosis principalmente como el resultado de una dieta incompleta o desequilibrada a largo plazo.Además, hay causas internas de tal condición. Por ejemplo, se desarrolla debido a una violación de la absorción de oligoelementos de los alimentos en el tracto gastrointestinal, e igualmente cuando se toman ciertos medicamentos. Sucede que el desequilibrio aparece porque la necesidad diaria de sustancias útiles aumenta en climas fríos, así como en condiciones de estrés.Las vitaminas intervienen en diversas reacciones bioquímicas del organismo, que sin ellas se ralentizan o incluso se detienen por completo. A menudo, la insuficiencia de una sustancia puede hacer que otras pierdan también su actividad.La carencia de cualquier vitamina se manifiesta de un modo u otro por cambios en la piel. Al mismo tiempo, es imposible afirmar con seguridad qué es exactamente lo que causa los síntomas indeseables. Lo más frecuente es que falte todo un complejo de sustancias.Al mismo tiempo, es importante no abusar del tratamiento, para no provocar una sobreabundancia de sustancias útiles (hipervitaminosis).Esta condición no es menos peligrosa que la hipovitaminosis. Y las manifestaciones cutáneas en ambos casos pueden ser similares. Un exceso de vitaminas liposolubles (A, D, E, K) es especialmente indeseable, ya que pueden acumularse en el organismo.Tratamientos a base de vitaminas para el rostroLos procedimientos estéticos basados en inyecciones, como la biorrevitalización y la mesoterapia, consisten en proporcionar un complejo vitamínico con ácido hialurónico a las capas dérmicas profundas. Otros métodos no invasivos de vitaminización de la piel son la electroporación y la mesoterapia sin inyecciones.Una de las formas cosmetológicas más eficaces de aportar vitaminas a la piel es la mesoterapia. Durante el procedimiento, se inyectan microdosis del llamado mesocóctel en las zonas problemáticas del rostro. Puede incluir vitaminas, minerales, antioxidantes, péptidos y ácido hialurónico.La mesoterapia ayuda a combatir los siguientes problemas estéticos:Para conseguir el efecto deseado, se necesitan entre 5 y 7 sesiones. Sin embargo, esto es sólo una cifra aproximada. Todo dependerá del grado y profundidad del defecto cosmético.A diferencia de las cremas, mascarillas y sueros, la mesoterapia administra las sustancias necesarias directamente en la piel y activa el metabolismo en las células.La mesoterapia es una técnica especial de inyecciones intradérmicas de fármacos terapéuticos que se aplican directamente en la zona que requiere corrección.Alimentos enriquecidos con vitaminas para la pielLa mayor parte de los nutrientes procede de lo que comemos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el tratamiento térmico y la congelación reducen el contenido vitamínico de algunos alimentos hasta en un 90%. Por lo tanto, es mejor comer frutas y verduras crudas.Efectos secundariosA pesar de que las vitaminas no son medicamentos, su uso también debe tomarse con la máxima seriedad y no hay que entusiasmarse con experimentos. En primer lugar, un consumo inadecuado de vitaminas puede no dar ningún resultado y debilitar el efecto de otros medios. En segundo lugar, debido a una combinación inadecuada de los componentes tomados, puede llegar a ser perjudicial para la salud.Se recomienda el consumo periódico de suplementos. Su uso por un período prolongado puede conducir a una sobredosis.Por ejemplo, la ingesta incontrolada de vitamina E puede provocar diarrea, disminución del rendimiento e incluso hemorragias retinianas.Asimismo, nuevas investigaciones confirman que altas dosis de la vitamina E no sólo no reducen el riesgo de cáncer, sino que lo aumentan. Principalmente se trata del cáncer cerebral o del de próstata. Sin embargo, estudios especiales no confirmaron la conexión entre la vitamina E y el cáncer. Se consideran dosis altas la ingesta de 400-800 mg/día, y dosis muy altas —más de 1000 mg/día.Un exceso de vitamina C puede provocar alergias. Se manifiesta en forma de erupciones cutáneas y, en algunos casos, de edema de Quincke.Una alta concentración de vitamina K puede conducir a la coagulación de la sangre, reducción del flujo sanguíneo, provocar coágulos de sangre.El exceso de vitamina A afecta el estado del hígado, sistema nervioso. Los primeros síntomas de la sobredosis crónica de vitamina A son la pérdida parcial del pelo de las cejas, labios agrietados y piel seca y áspera, dolores de cabeza intensos y el aumento de la presión intracraneal.Si se consumen dosis excesivas (tres o más veces la ingesta diaria recomendada) de vitaminas del grupo B, se produce una intoxicación. La hipervitaminosis de vitaminas B1, B2 y B6 puede provocar distrofia del hígado graso.Además, podrán aparecer reacciones alérgicas y dolores de cabeza de carácter espasmódico. La presión arterial disminuye, pueden producirse fiebre, debilidad, náuseas, vómitos, escalofríos que son seguidos de una sensación de calor, sudoración abundante y mareos.En caso de dosis excesivas de la vitamina B6, se desarrolla anemia y se deteriora la coordinación de los movimientos.El exceso de vitamina B12 provoca insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, trombosis vascular por aumento de la coagulación de la sangre y shock anafiláctico. Aumenta el ritmo cardíaco, hay dolores en la zona del corazón, se incrementan los trastornos nerviosos, aparecen erupciones alérgicas en la piel en forma de urticaria.Para evitar fenómenos negativos, es deseable consultar con especialistas a la hora de elegir y elaborar el esquema de consumo.

