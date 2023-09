Víctor Jara y la impronta de "una vida dedicada a levantar el ánimo de su pueblo"

"Víctor estaba al lado mío. Durante toda su vida, su característica era su sonrisa, pero en ese momento no había nada. Estaba pálido y triste. 'Pensar que después vas a escribir sobre esto' le dije, pensando en sus versos, en sus canciones. No me contestó. Me escuchó, me miró, y no me contestó. Siguió mirando el humo", relató Baeza.