Putin constata la recuperación económica de Rusia ante la presión de las sanciones

Putin constata la recuperación económica de Rusia ante la presión de las sanciones

La etapa de la recuperación económica de Rusia se ha completado y el país ha resistido la presión de las sanciones occidentales, declaró el presidente ruso... 18.09.2023, Sputnik Mundo

"El Gobierno está ultimando los trabajos sobre el proyecto de presupuesto federal para el próximo trienio, 2024 y el período de planificación de 2025 y 2026. Me gustaría subrayar que la situación económica actual es, en general, estable y equilibrada", aseguró Putin.Señaló también que la situación en una serie de indicadores clave de la economía es mucho mejor que las previsiones.El crecimiento del PIB del 2,5 al 2,8%El mandatario ruso apuntó que el crecimiento del PIB a finales de año puede ser del 2,5-2,8%.En sus palabras, la demanda de los consumidores aumenta con buena dinámica, la industria se suma con confianza, principalmente a expensas de las industrias manufactureras. "Incluso a pesar del efecto de la alta base del año pasado, la inversión en capital fijo sigue creciendo - más 12,6% interanual", expresó.El presidente añadió que el PIB de Rusia ha alcanzado el nivel de 2021, y ahora es importante formar las condiciones para un mayor desarrollo estable a largo plazo.Los ingresos presupuestarios rusos por petróleo y gasLos ingresos petroleros y de gas del presupuesto ruso en julio-agosto han recuperado el nivel del año pasado, continúa el crecimiento activo, mientras que los ingresos no petroleros y de gas han superado significativamente las cifras del año pasado, concluyó Putin."Es importante que sean los ingresos no procedentes del petróleo y el gas los que superen significativamente las cifras del año pasado. A su vez, los ingresos presupuestarios por petróleo y gas en julio-agosto se recuperaron aproximadamente al nivel del año pasado, y teniendo en cuenta la situación en los mercados mundiales, continúa el crecimiento activo", recalcó.Rusia lanzó una operación militar especial en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio cometido por parte de Kiev.Algunos países, entre ellos los miembros del Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea (UE) y apoyan a Kiev con suministros de armas y sanciones contra Moscú.Muchos economistas, sobre todo occidentales, esperaban una fuerte contracción de la actividad económica rusa. Sin embargo, Rusia pasó a ser una de las cinco mayores economías del mundo a finales de 2022, sobrepasando a Alemania en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) y volumen económico, y ahora se prevé que la economía rusa crezca más de un 2% este año 2023, observa el portal Oilprice.com, viéndolo como un "desafío a las sanciones" de Occidente.

