El acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, "una malísima noticia para EEUU"

El acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, "una malísima noticia para EEUU"

19.09.2023

Corea del Norte es un "muro infranqueable" e "inexpugnable" para EEUUDe acuerdo con Cao de Benós, una plena alianza entre Moscú y Pyongyang significaría un duro golpe a las pretensiones estadounidenses de dominar militarmente la región de Asia-Pacífico, donde, según la reciente denuncia del presidente ruso, Washington busca integrar las fuerzas de la OTAN a las de AUKUS, una emergente alianza militar en el Pacífico entre EEUU, el Reino Unido y Australia.Una estrecha cooperación con Rusia contribuiría al fortalecimiento de Corea del Norte, reafirmando su papel "como un muro infranqueable" e "inexpugnable" para el "sueño" de EEUU de controlar la región y, "desde allí controlar a dos grandes potencias, tanto Rusia como China"."Geoestratégicamente, a Rusia le interesa mucho tener a un aliado, a un vecino que sabe que no va a ceder frente a las presiones o a las ofertas del imperio porque para los norcoreanos la prioridad es la defensa nacional contra este imperio que lleva destruyendo naciones desde siglos", indicó Cao de Benós.Tecnologías de punta de Rusia para Corea del NorteAlejandro Cao de Benós subrayó que las visitas de Kim Jong-un a instalaciones estratégicas como el cosmódromo Vostochni, el más avanzado de Rusia, así como a plantas aeronáuticas "no es fruto de la casualidad". Señaló que Corea del Norte está intentando avanzar en su "desarrollo aeroespacial", una cosa nada fácil debido a las sanciones occidentales que crean grandes obstáculos para "obtener el conocimiento desde el exterior".No obstante, Pyongyang sí ha logrado lanzar "algunos satélites sencillos civiles", recordó al manifestar que uno de los objetivos del Gobierno norcoreano es poder usar satélites de fabricación nacional en temas como la agricultura."Por ejemplo, los satélites pueden analizar las superficies para saber dónde y cómo cultivar para producir más comida para la población", enfatizó.En sus palabras, "actualmente, [en Corea del Norte] se está intentando lanzar el primer satélite de tipo militar". Cao de Benós sostuvo que Corea del Norte, que "se ha focalizado siempre en el tema balístico, en la artillería, en los misiles", no ha podido "desarrollar bien todo lo que es la Fuerza Aérea". Apuntó que, "de hecho, se siguen usando cazas de tipo soviético modificados por el Ejército coreano", pero "se necesita mucha tecnología"."Sin duda, es una industria donde Corea del Norte quiere trabajar y desarrollar lazos con Rusia", subraya.Las "inmensas posibilidades de colaboración" entre Rusia y Corea del NorteCao de Benós considera que hay muchos otros temas en los que Moscú y Pyongyang pueden trabajar juntos.Destacó que Corea del Norte "tiene muchas posibilidades de minería, especialmente de metales raros".En el sector energético, el país no dispone de "la suficiente tecnología para extraer" su petróleo, "cosa que sí sabe Rusia, obviamente, como gran productor"."Estoy seguro de que en los próximos años las relaciones de Corea del Norte con Rusia van a ser muy superiores a las que se tiene con China, porque Pekín sí que es excesivamente dependiente del comercio con EEUU, que es el principal cliente de la producción china. De manera que China debe moderar mucho el nivel de interacción con Corea del Norte, tiene que trabajar a dos bandas. Pero Rusia, con la situación actual, ya no tiene que justificar nada delante de Biden. Puede actuar por sí sola", explica Cao de Benós.Washington, "totalmente indefenso" ante la creciente alianza entre Moscú y PyongyangPara el experto, EEUU no es capaz de parar la creciente alianza entre Corea del Norte y una Rusia que "tras la caída de la Unión Soviética, creyó que Washington sería un no buen compañero de viaje", pero al final descubrió que la potencia norteamericana "es un lobo con apariencia de amigo, un lobo que no tiene ningún remordimiento para invadir otras naciones, para asesinar a víctimas inocentes, para explotar los recursos de otros países"."EEUU se siente totalmente indefenso ante el imparable acercamiento entre Moscú y Pyongyang, pero ya no puede hacer nada, sobre todo después del asesinato de tantos ciudadanos rusos en la zona de Donbás. Washington solo puede ladrar como un perro que ladra al tren, pero el tren continúa avanzando", concluyó Cao de Benós.

