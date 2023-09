https://sputniknews.lat/20230919/el-mundo-multipolar-una-oportunidad-para-que-corea-del-norte-mire-hacia-america-latina-1143892207.html

El mundo multipolar, ¿una oportunidad para que Corea del Norte mire hacia América Latina?

El mundo multipolar, ¿una oportunidad para que Corea del Norte mire hacia América Latina?

La consolidación de un mundo multipolar y un comercio internacional no centrado en el dólar aparece como una gran oportunidad para Corea del Norte, dijo a... 19.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-19T23:43+0000

2023-09-19T23:43+0000

2023-09-19T23:58+0000

américa latina

kim jong-un

corea del norte

intercambio comercial

exportaciones

opinión

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106861/03/1068610359_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_d80c2449c713a598ce3a0cc34c40d448.jpg

El viaje a Rusia del líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, —el primero desde que inició la pandemia por COVID-19—, despertó el interés internacional sobre las alianzas que busca el país asiático. El país ubicado al norte de la península de Corea mantiene lazos históricos con América Latina, región donde conserva embajadas en Cuba, México, Venezuela y Brasil y donde busca la apertura de nuevas sedes diplomáticas.En julio, el Gobierno de Nicaragua anunció un compromiso con las autoridades norcoreanas para abrir embajadas en sus respectivos países. A su vez, en 2019, Venezuela se había convertido en el tercer país de la región, luego de Cuba y Brasil, en tener presencia diplomática en Corea del Norte.Una historia de lazos entre Corea del Norte y LatinoaméricaEntre los países latinoamericanos, el que mantiene una relación más estrecha con Corea del Norte es Cuba, que tiene "un vínculo muy fuerte por la conexión histórica e ideológica". Álvarez recordó que el vínculo diplomático data de la Revolución Cubana.Otro de los países con los que mantiene lazos en la región es Venezuela. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1965 y los vínculos se estrecharon a partir del Gobierno de Hugo Chávez (2002-2013), remarcó la experta.A partir de la década de 1980 y 1990, Corea del Norte comenzó un proceso de apertura en el país, en el marco de la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. "Corea del Norte tenía la estrategia de restablecer vínculos, establecer relaciones diplomáticas o vínculos comerciales informales con países que habían formado parte del bloque occidental", explicó.Este interés terminó repercutiendo en América Latina y desembocó en nuevos vínculos con la región, principalmente en México, país con el que Corea del Norte mantiene relaciones desde 1980.Brasil, por su parte, estableció relaciones diplomáticas años más tarde, en 2001, y desde entonces mantiene un "vínculo relativamente estable" con Pionyang, destino al que exporta esencialmente café.En Perú la situación es un poco más compleja. El país latinoamericano declaró al embajador norcoreano Kim Hak-Chol como persona non grata en 2017. La decisión fue adoptada por la administración de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) tras considerar que el país violaba reiteradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por no finalizar su programa nuclear. Desde entonces las relaciones están limitadas al plano comercial y se han realizado solicitudes al gobierno norcoreano para que frene sus pruebas con misiles balísticos.México tomó la misma decisión ese año; sin embargo, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó en 2020 las cartas credenciales del nuevo embajador de Corea del Norte, Song Sun Ryong.Álvarez apuntó que Ecuador y Paraguay, sin haber establecido relaciones diplomáticas oficiales, llevan adelante vínculos comerciales, pero el volumen no es significativo. De hecho, el comercio entre países latinoamericanos y Corea del Norte no alcanza cifras importantes en relación a otros países asiáticos.A diferencia de lo que sucede entre China y Taiwán, los países sí pueden mantener vínculos con las dos Corea. Así lo explicó a Sputnik Luciano Bolinaga, director del Centro de Estudios de Asia de la Universidad Austral y presidente de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos."Argentina mantuvo el doble reconocimiento hacia Corea del Sur y Corea del Norte entre 1973 y 1976. El Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) en Chile también estableció relaciones diplomáticas con el Gobierno de Piongyang", apuntó el doctor en Relaciones Internacionales.En el caso argentino, el país "rompió unilateralmente las relaciones diplomáticas como consecuencia de un retiro sin previa comunicación del personal diplomático norcoreano y la quema de la embajada norcoreana en la ciudad de Buenos Aires", explicó. Recién el Gobierno de Cristina Fernandéz de Kirchner (2007-2015) en el siglo XXI intentó buscar un acercamiento que no prosperó.¿Un contexto favorable para crear nuevos vínculos?Consultado sobre los intereses del país asiático en la región, Bolinaga remarcó que en México se registran vínculos entre partidos de ambas naciones, mientras que en Cuba la relación más cercana es a nivel gubernamental, a pesar de que según el analista exista "un avance de la diplomacia de Corea del Sur que está erosionando la presencia de Corea del Norte en la isla".En investigaciones realizadas por el experto en México y La Habana funcionarios norcoreanos de las respectivas sedes diplomáticas dejaron entrever que la importancia de América Latina para Corea del Norte recae "fundamentalmente en los votos que representan los países ante Naciones Unidas". Los consultados remarcaron que se busca el apoyo de los países de la región frente a las sanciones impuestas a Piongyang.Para Bolinaga, es "poco probable" que Corea del Norte inaugure nueva representaciones diplomáticas en la región por una cuestión de recursos, aunque sí es factible que las sedes diplomáticas que existen se vuelvan concurrentes con otros países.El experto subrayó que la apertura de Corea del Norte se produce en el marco del fortalecimiento de un nuevo mundo multipolar y la consolidación de un comercio mundial ya no centralizado en el dólar estadounidense. "En ese marco Corea del Norte tiene una gran oportunidad para poder avanzar", aseguró.

https://sputniknews.lat/20230919/el-acercamiento-entre-rusia-y-corea-del-norte-una-malisima-noticia-para-eeuu-1143874978.html

https://sputniknews.lat/20230917/kim-jong-un-parece-estar-satisfecho-con-su-visita-a-rusia-dice-embajador-1143807567.html

https://sputniknews.lat/20230908/corea-del-norte-presenta-un-nuevo-submarino-de-ataque-nuclear-tactico--fotos-1143478542.html

https://sputniknews.lat/20230916/kim-jong-un-se-familiariza-con-aviones-estrategicos-de-las-fuerzas-aeroespaciales-de-rusia-1143779160.html

corea del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kim jong-un, corea del norte, intercambio comercial, exportaciones, opinión, 💬 opinión y análisis