Sindicalista argentino pide suba drástica de salarios: "Están en el cuarto subsuelo"

En esta edición, analizamos el debate impulsado por el oficialismo de la baja de un impuesto sobre el salario de trabajadores formales en relación de dependencia, que generó rechazo en la principal coalición opositora, a pesar de estar a favor de la medida. En otro orden, se está llevando a cabo la 78° Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Sindicalista argentino pide suba drástica de salarios: "Están en el cuarto subsuelo"

La Cámara de Diputados debate hoy la baja de impuestos a trabajadores en relación de dependencia, con el proyecto para reformar el tributo de ganancias y cambiarlo por otro llamado "a mayores ingresos", que solo será abonado por quienes obtengan ingresos mensuales superiores al nuevo piso del tributo, el cual fue fijado en 1.770.000 pesos.Este proyecto fue impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y fue acompañado por bloques provinciales, la izquierda y los libertarios. Juntos por el Cambio, coalición que utiliza la necesidad de bajar impuestos como bandera, no dio quórum -a excepción de cuatro diputados- porque el tinte electoralista de la medida.Además, apuntó que es prioritaria una suba sustancial de salarios. “Están en el cuarto subsuelo, debajo de la canasta básica, que es 118.000 pesos, cuando lo digno es 260.000. El Consejo del Salario se reunirá estos días y esperamos novedades”.Por otro lado, criticó a dirigentes sindicales como Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos por no defender a los trabajadores. “Hay algunos que fueron cómplices del macrismo y se fijan en sus negocios particulares. Barrionuevo ahora está con [Javier] Milei y buena parte de la CGT convalidó ingresos por debajo de la línea de indigencia”.Cumbre de la ONU en Nueva YorkSe está realizando desde hoy y hasta el 23 de septiembre, la 78° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.El evento contó con la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con la ausencia de importantes mandatarios como Rishi Sunak, del Reino Unido, el presidente francés Emmanuel Macron, Vladimir Putin, de Rusia, y Xi Jinping, de China; todos enviaron representantes de menor rango.“En la actualidad, la ONU no tiene ningún poder ni para imponer sus propias reglas. Está perdiendo credibilidad y se ha mostrado inoperante. Según el organismo, por ejemplo, Argentina y el Reino Unido deberían sentarse a hablar de las Islas Malvinas, pero eso sucede”.“El discurso de Gustavo Petro [presidente de Colombia] fue particularmente interesante. Dijo que todos hablan de paz en la Asamblea, pero son los mismos que crean guerras por el mundo. Si van a hablar de Ucrania, hagan lo mismo con Palestina”, señaló.

