AMLO sobre la suspensión de los trenes de carga de Ferromex: "Lo que nos importa son los migrantes"

AMLO sobre la suspensión de los trenes de carga de Ferromex: "Lo que nos importa son los migrantes"

Al Gobierno federal de México lo que le importa es la protección de las personas migrantes y no los trenes de carga, afirmó el presidente Andrés Manuel López... 20.09.2023

"Lo que nos importa no son los trenes, lo que nos importa son los migrantes. Estamos [trabajando en eso] pero los dueños de los trenes, de manera rara e inusual, sacaron un boletín dando a conocer que iban a parar los trenes. Eso ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías en Michoacán", aseguró en su conferencia de prensa matutina.El mandatario mexicano reiteró que lo primordial era velar por la protección de la comunidad migrante y articular acciones en pro de este grupo, sin importar las acciones de Ferromex, empresa privada a cargo de Grupo México, uno de los conglomerados empresariales más poderosos del país latinoamericano."Después del boletín, se echaron a andar los trenes, los 60. Ese fue el reporte que me dieron en la mañana", dijo López Obrador.Este 19 de septiembre, Ferromex dio a conocer que, debido al aumento de personas migrantes montadas en sus vagones de carga, debía frenar las operaciones de algunos de sus vehículos ferroviarios. Esto también se deriva de que, en días recientes, la empresa ha reportado accidentes que han dejado muertos y heridos."Ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transporte, Ferromex tiene detenidos temporalmente y hasta el momento 60 trenes, equivalentes a 1.800 camiones (autobuses)", anunció Grupo México en un comunicado, donde también expuso que la mayor parte de los migrantes allegados a sus locomotoras desea llegar a la zona norte del territorio mexicano.Entre las localidades con más migrantes en los trenes de carga están Coahuila (noroeste); Guanajuato (centro), Aguascalientes (oeste) y Chihuahua (norte). Tanto Coahuila como Chihuahua son fronterizos con EEUU."Sobre los carros de ferrocarril y en el patio de operaciones ferroviarias en Torreón, Coahuila, por ejemplo, se encuentran más de 1.500 personas; en Irapuato, Guanajuato más de 800; en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, alrededor de 1.000; y en la ruta Chihuahua a Ciudad Juárez más de 1.000 personas ocupan las góndolas de carga", se lee en el texto.¿Qué relevancia tiene Ferromex?La red de vías de ferrocarril de esta firma alcanza más de 7.000 kilómetros y más de un millar de ramales, para cubrir más del 70% del territorio mexicano y casi 80% de su área industrial y comercial.La empresa opera una flota de casi 600 locomotoras y alrededor de 20.000 vagones de diferente tipo, además de casi 2.500 contenedores para transporte de pasajeros, carga a terminales y servicios de puertos para la industria automotriz, que aporta casi la cuarta parte de las exportaciones mexicanas.En todo el 2022 la empresa reportó 2.713 millones de dólares en ventas, 62.811 millones de toneladas/kilómetro y 1,9 millones de carros de ferrocarril movilizados.El fenómeno migratorio en MéxicoPor otra parte, organizaciones defensoras de migrantes esperan que en 2023 México rebase por tercer año consecutivo la cifra de 100.000 solicitantes de refugio, luego de que en 2021 se impuso la marca de 130.000 y en 2022 se alcanzaron casi 118.500 casos.A partir del 10 de mayo de este 2023, los haitianos, nicaragüenses, venezolanos, cubanos y mexicanos pueden ser deportados por EEUU a México y no pueden entrar legalmente a ese país durante cinco años.De acuerdo con la tendencia en la migración hacia EEUU, el año fiscal 2023, que concluye el 30 de septiembre en ese país, podría terminar con cifras récords, superiores a los casi 2,8 millones de ingresos de indocumentados de 2022.Un total de 2,1 millones de personas migrantes han ingresado en el presente año y más de 270.000 son el promedio mensual de ingresos en los ocho meses del actual año fiscal.Se estima que más de 3 millones de migrantes podrían ingresar a EEUU hasta septiembre 30, según estimaciones de las autoridades de ese país.

