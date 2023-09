"Bukele le ha pasado por encima a la Constitución de la República"

https://sputniknews.lat/20230920/bukele-le-ha-pasado-por-encima-a-la-constitucion-de-la-republica-1143906981.html

Ante la eventualidad de un posible nuevo mandato del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la diputada salvadoreña Karina Sosa dialogó con GPS Internacional... 20.09.2023, Sputnik Mundo

El presidente de El Salvador ha adelantado que podría presentarse a una reelección que desde el punto de vista formal no estaría avalada por la Constitución del país.El tema de la reelección "es la cereza del pastel de las violaciones a la Constitución, ya que quienes conducen el país tienen la obligación de respetar los marcos jurídicos que están establecidos y de procurarlos de la mejor manera a través de políticas públicas en beneficio de la población", apuntó. Recientemente, "desde la oposición hemos marchado contra el autoritarismoy el temor infundado en la población salvadoreña", dijo la también Secretaria de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano.Opositores apuestan a una pérdida de popularidad del presidenteEn este marco, "cuando los pueblos comienzan a sentirse oprimidos, por cualquier lado ello revienta", aseveró. Sobre ello, "en las últimas encuestas los niveles de aprobación de Bukele han bajado de manera significativa", expresó Sosa. En ese sentido, "el pueblo salvadoreño ha comenzado a resentir que no haya atención en los temas económicos, con una canasta básica que está cada vez más disparada, a la vez que los temas de la salud y la educación son cada vez más complejos", concluyó.México ya mira a las elecciones presidenciales del año que vieneA un año de las elecciones "el país está en plena campaña electoral", dijo a Sputnik el periodista mexicano Ariel Noyola.La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, arranca en Michoacán su gira nacional como nueva coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, un puesto que le deja el camino libre para ser la candidata presidencial de Morena el próximo año.En este marco, "si bien aún queda develar la incógnita sobre qué pasará con el ex canciller Marcelo Ebrard, es bien sabido que las candidaturas presidenciales serán, Sheinbaum por el lado del oficialismo y, por el de la oposición, Xóchitl Gálvez", expresó. En cuanto a los temas en agenda, "lamentablemente no veo que haya debate entre los postulantes y mucho menos algo que prime dentro del oficialismo", concluyó el corresponsal del Centro de Investigación sobre Globalización en América Latina.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos en torno a la seguridad alimentaria en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

el salvador

méxico

