Ciudadanos españoles sufren campaña de ataques por revelar la realidad de nuevos territorios rusos

Ciudadanos españoles sufren campaña de ataques por revelar la realidad de nuevos territorios rusos

2023-09-20

2023-09-20T15:27+0000

2023-09-20T15:27+0000

La verdad oculta de los nuevos viejos territorios de RusiaAmbos colmaron la paciencia de Washington y Bruselas al haberse permitido visitar los nuevos viejos territorios de Rusia y descubrir una realidad opuesta a la pintada por los medios hegemónicos. Lo más ‘grave’ de todo es que hicieron pública su experiencia de haber presenciado las elecciones regionales y municipales que acaban de celebrarse en Rusia. Refoyo estuvo en la región rusa de Jersón, mientras que Moragón se desplazó a la de Zaporozhie. Ambos observaron los comicios como expertos independientes.Sus testimonios sobre lo visto con sus propios ojos dejaron en evidencia la total falsedad de la narrativa de la propaganda occidental sobre la situación de los territorios perdidos por Kiev. Además, demostraron que el sistema electoral ruso es incluso más transparente y avanzado que los que tiene a su disposición el ciudadano occidental.En este último contexto, Refoyo citó ejemplos como el de las "urnas móviles" que pueden ser solicitadas por los votantes en Rusia, en caso de no poder acudir al colegio electoral.A su vez, Moragón afirmó haber visto un auténtico renacimiento de Crimea y los demás territorios reincorporados a Rusia, con la construcción de carreteras y edificios nuevos, entre otras infraestructuras. También vio a sus habitantes "alegres" y agradecidos por unos cambios jamás vistos durante las décadas que estuvieron "en manos" de una Ucrania que "no ha hecho nada".La venganza de un mundo 'libre' y ‘democrático’La venganza por haber sacado a la luz estos y otros detalles de la ‘ocupación’ rusa no se hizo esperar. Un tal llamado Centre for Democratic Integrity (Centro para la Integridad Democrática), una de las tantas organizaciones no gubernamentales con sede en la Unión Europea que promueven la rusofobia, exigieron a Washington y Bruselas introducir "sanciones" contra Refoyo y Moragón, entre otros ciudadanos extranjeros presentes en los comicios, por su "participación en los esfuerzos de la propaganda rusa".Simultáneamente, los medios hegemónicos lanzaron una campaña de difamación. El diario español El Periódico les acusó de haber acudido a los nuevos territorios rusos para "avalar las elecciones", una de las tantas "mentiras" difundidas por el medio, según denunció Refoyo."Yo no he avalado nada, porque no represento a ninguna institución o país que implique una consecuencia jurídica. Fui en calidad de experto al que pidieron su opinión en un proceso electoral que se celebraba en 86 regiones de toda Rusia", explicó a Sputnik al recordar que fue EEUU quien avaló "por la fuerza militar" la "separación unilateral de la provincia serbia de Kosovo", algo que se produjo sin "ningún referéndum ni proceso democrático".Apuntó, asimismo, que "el modus operandi de estas supuestas organizaciones no gubernamentales", como es el caso del think tank Centre for Democratic Integrity, "es la dedicación completa a la persecución política".La Unión Europea financia, "cobardemente", la represión contra sus ciudadanos"Lo más grave aún es que estas acusaciones están pagadas por los impuestos de los ciudadanos comunitarios", subrayó, a su vez, Moragón al referirse a que la Unión Europea es "un gran financiador" de la mencionada organización no gubernamental."Es lamentable que la UE, cobardemente, a través de este tipo de instituciones que crea, se dedique a hacer acusaciones, sin fundamento, contra ciudadanos de la unión que no han hecho otra cosa que ejercer su derecho reconocido por la propia Unión Europea a la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Esta es la UE que tenemos y que muestra su verdadera cara, una Unión Europea antidemocrática y que reprime de muchísimas maneras a sus países miembros y también a sus ciudadanos en el momento en que no hacen lo que Bruselas quiere. A eso hemos llegado, este es el paradisíaco ‘jardín’ de Josep Borrell", manifestó Moragón.Tampoco se sorprendió por las amenazas de Washington de aplicar represalias a todos los involucrados en hacer posible el ejercicio democrático en los territorios perdidos para siempre por Kiev. Constató que las tres características de la política exterior de EEUU son: el "uso de la fuerza constantemente", la "coacción de tipo mafioso" y la "venganza".

