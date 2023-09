En Cataluña acusan al PSOE de implicarse en el golpe del 23-F: "Trias dice la verdad, yo lo viví"

https://sputniknews.lat/20230920/en-cataluna-acusan-al-psoe-de-implicarse-en-el-golpe-del-23-f-trias-dice-la-verdad-yo-lo-vivi-1143905532.html

Mientras socialistas e independentistas negocian la investidura de Pedro Sánchez, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, afirmó que los primeros figuraron en... 20.09.2023, Sputnik Mundo

"Creo que los socialistas estaban detrás del 23-F", afirmó Xavier Trias en el transcurso del programa radiofónico Aquí Catalunya, de la emisora de radio SER Catalunya."Me van a decir que estoy gagá, que estoy mayor, pero es evidente", subrayó. Trias, un veterano político (77 años) de la formación independentista catalana Junts, exdiputado nacional, exalcalde de Barcelona y ahora concejal en la oposición municipal, argumentó que "nadie" puede creer que el intento del 23 de febrero de 1981 de revertir el orden constitucional fuera "un golpe de Estado del señor Tejero", en referencia al coronel de la Guardia Civil que tomó el Congreso de los Diputados.Según este político catalán, el frustrado golpe sirvió para frenar el desarrollo autonómico y evitar la transferencia de competencias al País Vasco y Cataluña. "Cambió el Gobierno y lo primero que hizo el Partido Socialista fue la LOAPA", dijo, en referencia a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico.El líder del PSC (la marca del PSOE en Cataluña) y exministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, calificó las declaraciones de Trias de "afirmación totalmente desafortunada, dolorosa para los socialistas" y le exigió una rectificación, que no se ha producido.Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que las declaraciones de Trias no tienen "ninguna base histórica ni fáctica", y recordó que los diputados socialistas también fueron rehenes de los golpistas durante la captura del Parlamento.El 'momentum' elegidoA nadie se le escapa que las declaraciones de Xavier Trias, que en la actualidad ocupa un escaño de concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona pese a haber sido en mayo el candidato más votado, se producen en medio de las negociaciones que mantiene el PSOE con Junts a fin de lograr su apoyo clave para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España."Lo primero para sentarse a hablar, es la amnistía. Y luego, reconocimiento nacional. A partir de aquí se derivan muchas cosas", comentó, en alusión al ánimo que a su juicio debe guiar la negociación entre PSOE y Sumar de una parte, y Junts de otra. Es decir, el derecho a la autodeterminación de Cataluña debe estar sobre la mesa.Xavier Trias no logró investirse alcalde de Barcelona debido al pacto al que llegaron los socialistas del PSC y Catalunya En Comú con el Partido Popular, que resultó en una mayoría de votos en el consistorio para que ganara la alcaldía el socialista Jaume Collboni. Trias no esconde el resquemor que todavía alimenta por tal pacto."Esto no se perdona", dijo durante la entrevista, en la que reveló que su carrera política está a punto de acabar. "Yo me voy a ir a mi casa. Ni haré de monaguillo del señor Collboni ni de jefe de la oposición para, luego, no presentarme dentro de cuatro años", manifestó.¿Hubo partidos implicados en el 23-F?"Los socialistas han salido a decir que sus declaraciones son mentira y una vergüenza. Pero no, Trias está diciendo la verdad. Lo afirmo porque yo lo viví", asegura a Sputnik el politólogo Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular (la anterior denominación del Partido Popular) entre 1979 y 1986.Según este expolítico, en medio de la complicada situación económica y de seguridad en aquellos años, el fin de los golpistas era "redactar una nueva Constitución" y "alejar" a los separatistas del poder. Y no cree que Trias haya efectuado sus declaraciones por despecho tras haber pedido la alcaldía de Barcelona. "Lo cuenta ahora porque es mayor y ya le da igual", sostiene.A la pregunta de por qué fracasó el golpe si este contaba con el apoyo tácito de los principales partidos políticos, Verstrynge responde categóricamente: "Por Tejero". En su opinión, este coronel golpista no cumplió con su cometido. "Cuando le dicen que en el nuevo Gobierno va a haber también comunistas, se niega a colaborar. Y Tejero tenía el poder de tener capturado el Congreso con todo el Gobierno dentro. Y no tuvo también al rey, porque como el rey sabía lo que iba a pasar, no acudió ese día a la ceremonia de investidura de Calvo Sotelo"."Se descabalgó todo, porque todo tenía que ir como ruedas y no fue sobre ruedas. Como hombre de confianza de Manuel Fraga entonces, te digo la verdad: sabíamos que iba a pasar", afirma J. Verstrynge, que asegura incluso conocer el lugar donde se reunían los integrantes de la trama golpista: "En el número 3 de la calle Pintor Juan Gris de Madrid, en el despacho de unos abogados que habían montado Reforma Democrática previamente a Alianza Popular".Las dudas de las generaciones jóvenesPese a la falta de pruebas documentales para confirmar en uno u otro sentido lo que realmente sucedió en torno al golpe del 23-F y aunque la versión oficial difundida desde siempre por los medios de comunicación hegemónicos siempre presentó al rey Juan Carlos I como el salvador de la democracia española, la incredulidad también cunde entre las generaciones más jóvenes.Es el caso del sociólogo gallego Daniel Seixo, quien estima muy importante señalar "el secretismo y la densa niebla" que a día de hoy todavía cubren los acontecimientos del 23-F. "Sigue resultando imposible acceder a documentos que aclaren aquel suceso, no hay un debate más allá de las meras especulaciones", explica a Sputnik, subrayando al mismo tiempo que por mucho que nieguen o tilden de improcedentes las declaraciones de Xavier Trias, no cabe privarlas de importancia, pues las efectúa "un político de alto nivel que hacia el final de su carrera parece perder el miedo a poner las cartas sobre la mesa".Para este sociólogo y miembro de Tertulias en Cuarentena, no cabe extrañarse de que "el PSOE tuviera un papel", porque de todos es conocida "la famosa lista de un gobierno provisional" en la que figuraban nombres de todos los partidos. "No solo tenemos que señalar al PSOE, sino a casi todos los partidos políticos de aquel entonces como partes interesadas o partes acusadas a lo largo del tiempo de haber colaborado en el golpe", declara D. Seixo, que alberga dudas sobre el papel real que jugó en la asonada la jefatura de Estado.Preguntado sobre si Juan Carlos I pudo entonces detener su apoyo a la rebelión luego de detectar una falta de apoyo desde el exterior, J. Verstrynge refuta tal hipótesis. "El rey no detectó nada, aunque durante el golpe, cuando yo me dirigía hacia el Congreso por el Paseo del Prado, una persona de raza negra que corría detrás de mí hasta que se puso a la par y que resultó ser el embajador de EEUU [Terence Todman], me dijo: '¡Verstrynge, como esto triunfe, esta misma noche cae una reja de hierro sobre los Pirineos!' Pero me extraña mucho que fuera a suceder tal cosa".Puesto en duda el relato oficial, Daniel Seixo es de la opinión de que el periodismo español tiene pendiente hacer una reflexión, precisamente la de "exigir con la mayor prontitud los documentos y secretos oficiales del Estado" y renovar el "trabajo historiográfico" en aras de la verdad."Y mientras eso no suceda, tendremos que tener en cuenta las declaraciones de un peso pesado de la política estatal como Xavier Trias, aunque sabemos lo que va a suceder: se negará y se dirá que es una declaración improcedente", concluye.

