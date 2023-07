https://sputniknews.lat/20230726/diputado-socialista-sobre-la-formacion-del-nuevo-gobierno-espanol-en-cataluna-nos-jugamos-mucho-1141876271.html

Diputado socialista sobre la formación del nuevo Gobierno español: "En Cataluña nos jugamos mucho"

Diputado socialista sobre la formación del nuevo Gobierno español: "En Cataluña nos jugamos mucho"

26.07.2023

"Aquí el gran objetivo es entender: ¿se quiere permitir que la extrema derecha tenga otra opción, una nueva opción a entrar en el Gobierno de España o se actúa con responsabilidad para Cataluña? Y es que Cataluña sería, sin duda, el territorio menos beneficiado con un Gobierno en el que hubiera extrema derecha", pondera. El diputado del Partido Socialista Catalán explica que, en los Gobiernos en los que ha estado Vox, ya han pedido controlar Ministerios como los de cultura o educación, a partir de los cuales "atacarían la lengua y la cultura de Cataluña, porque es uno de sus principales objetivos".Los resultados de las elecciones del pasado 23 de julio dejan en el aire la conformación de un nuevo Gobierno en España. El Partido Popular (PP) obtuvo la mayoría de los escaños, 136, pero ni con una alianza con Vox (33 escaños) y con partidos regionales como el Bloque Nacionalista Gallego (BNG, 1 escaño), Coalición Canaria (CCa, 1 escaño) o la Unión del Pueblo Navarro (UNP, 1 escaño) alcanza los 176 escaños necesarios para tener mayoría y conformar un Gobierno bajo el mando de Alberto Núñez Feijóo.Del otro lado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtuvo 122 escaños, también insuficientes para formar un Gobierno, aun con el apoyo de Sumar, una coalición de partidos de izquierda, antes Unidas Podemos, que obtuvo 31 escaños, de acuerdo con los resultados provisionales oficiales.Estos resultados obligan, tanto a Sánchez como a Feijóo, a negociar el apoyo de formaciones regionales como el Partido Nacionalista Vasco (PNV, 5 escaños), Bildu (6 escaños), Esquerra Republicana (ERC, 7 escaños) y Junts per Catalunya (7 escaños).De no lograr el apoyo suficiente para la formación de un Gobierno, se tendrían que convocar a nuevas elecciones para diciembre.El político socialista señala que los partidos catalanes tienen, más allá de su proyecto de país a largo plazo, la responsabilidad de habilitar un Gobierno "de progreso" en el que Cataluña ha sido "enormemente beneficiada"."Cataluña ha recibido más inversión en este Gobierno de la que ha recibido en toda la democracia; tanto que se ha puesto el valor de Cataluña como locomotora de progreso para España; entiendo que esa responsabilidad es la que les vamos a pedir en los próximos días", dice el diputado representante de la localidad de Girona y quien fue reelecto en la jornada electoral reciente.Representantes de Junts y de Esquerra republicana declararon este 24 de julio que uno de los temas que se pondrán sobre la mesa de negociaciones con Sánchez, es la amnistía para todos los procesados judicialmente por la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017, entre ellos Carles Puigdemont, líder de Junts y actualmente refugiado en Bélgica, y también el tema de la autodeterminación de este territorio.Para Lamua, más allá de esta "retórica electoral", hay un margen amplio de temas sobre los cuales se puede negociar con las formaciones independentistas catalanas."Hay muchos elementos positivos para profundizar en el autogobierno de Cataluña encima de la mesa, que se pueden tratar con el gobierno de España y que sin duda serían del interés de nosotros, estamos a favor de profundizar en el autogobierno, de profundizar en ese modelo federal de España; que se perfilen mejores repartos competenciales", dice el diputado socialista.Lamua apela al ala más realista y pragmática de Junts, un partido conformado por las formaciones Democráts y Mes Moviment de Esquerres, para que respalden a un eventual nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.El 24 de julio, el dirigente del PP, Núñez Feijóo, dijo que no renunciará a su intento de formar un Gobierno y que ha iniciado ya acercamientos con formaciones como el PNV.Sin embargo, Lamua advierte que el costo social que pagaría el PNV y cualquier formación política que respalde un Gobierno del PP y Vox sería muy alto."Al día de hoy, el coste político para cualquier fuerza de todo el espectro parlamentario que acabara incluida en un Gobierno en el cual por activa o por pasiva participara Vox sería altísimo", explica."Creo que eso tendría que ser un mensaje que Junts debería entender muy claramente. Si algo va a pasar factura a cualquier partido de Cataluña es el que habilite, ya sea por su voto en activo o por su pasividad, un Gobierno en el que esté Vox. Los ciudadanos de Cataluña han sido meridianamente claros en esto con su voto".

