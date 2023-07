https://sputniknews.lat/20230725/por-que-los-independentistas-catalanes-tienen-las-llaves-del-posible-futuro-gobierno-espanol-1141888128.html

¿Por qué los independentistas catalanes tienen las llaves del posible futuro Gobierno español?

El nuevo Parlamento español solo arroja dos posibilidades, estiman los analistas consultados por Sputnik: la reedición del Gobierno de coalición de Pedro... 25.07.2023, Sputnik Mundo

La formación del nuevo Gobierno español tras las elecciones del 23 de julio se vislumbra ardua. Desde un punto de vista meramente aritmético, los números son insuficientes para que el ganador de las elecciones con mayoría simple y líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pueda formar Gobierno. El presidente en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), tampoco cuenta con suficientes apoyos para renovar su Gobierno de coalición.Una paradoja electoralFeijóo tiene 136 diputados y necesita 176 (la mitad +1 de la Cámara, que alberga 350 asientos). Tampoco le alcanza con el apoyo de la formación ultraderechista Vox (33) y de los partidos regionalistas Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), ambos con un escaño cada uno, y con los cuales el líder del PP ya ha iniciado contactos. Son 171 escaños, le faltarían cinco.Sánchez y el bloque de partidos que le invistió presidente en 2019 se revelan ahora numéricamente insuficientes. Al PSOE (122) y Sumar (31) no le bastarían los apoyos de los independentistas vascos de Bildu (6) ni de los catalanes de ERC (7), ni los de los nacionalistas vascos del PNV (5), ni de los gallegos del BNG (1). En esta ocasión, necesitarían también el concurso de Junts per Catalunya (7), la formación independentista del expresidente catalán Carles Puigdemont.Pero Junts per Catalunya (JxCat), en medio de la polarización que parece distinguir a los bloques en torno a Feijóo y Sánchez, integra una paradoja estratégica: aun siendo un partido independentista con un líder perseguido por la justicia española y pese a no haber obtenido un buen resultado electoral, tiene la llave para decidir cualquiera de las dos opciones de Gobierno en España. Con sus votos a favor o abstención, podría hacer presidente a Sánchez. Con su voto a favor, a Feijóo.Las condiciones de JuntsMás allá de su común ubicación ideológica en el espectro de la derecha, los intereses de Junts están en principio enfrentados a las políticas que pueda desplegar un Gobierno del PP, especialmente si se apoya en Vox. Además, Junts es un partido que plantea dos condiciones maximalistas para concretar su apoyo: la amnistía para los políticos catalanes condenados por el malogrado proceso independentista en Cataluña y la celebración de un referéndum de autodeterminación. Algo inasumible para PP y Vox."Y también son cosas inaceptables para Sánchez. Si las aceptara, se le sublevaría medio partido", explica a Sputnik el abogado y politólogo Manuel Monereo, que tiene claro que, en la situación actual, solo caben dos escenarios. "O se reedita el Gobierno de coalición, o se convocan nuevas elecciones generales", asegura, pues ve harto improbable que el PNV, aunque de ideología igualmente conservadora, ofrezca su apoyo a Feijóo. A su juicio, Junts no se opondrá a un nuevo Gobierno de los socialistas porque si no, "Sánchez les dirá que vendrá alguien más duro"."Puigdemont se da cuenta de que tiene que ir recogiendo filas para rearmar su estrategia de independencia y llevarla a cabo", conviene Jaime Ferri, profesor de Ciencia Política en la UCM, quien, en declaraciones a Sputnik, también se decanta porque finalmente Junts favorezca un Gobierno de Pedro Sánchez."El Gobierno de las derechas no es posible bajo ningún concepto. De lo contrario, Junts aparecerá ante la opinión pública como los culpables de una repetición electoral y eso es muy delicado", dice Monereo, que explica que un miembro de Sumar, Jaume Assens, "que ha sido abogado de Puigdemont", ya ha iniciado los contactos con Junts. "El límite es ir a nuevas elecciones, algo perjudicial para Junts", asevera.¿Dificultad añadida?Al día siguiente de las elecciones, el 24 de julio, la Fiscalía activó una orden de detención contra Carles Puigdemont, luego de ser revocada su inmunidad parlamentaria por la Corte Europea. También el mismo día, la policía arrestó en Barcelona a Clara Ponsatí, exconsejera de Educación en el Gobierno de Puigdemont y actual eurodiputada por Junts, a quien posteriormente dejó en libertad.¿Puede la actuación de la justicia española influir o entorpecer las negociaciones con Junts? "Aquí se juntan dos dinámicas y Sánchez no puede confrontar al poder judicial. La ley tiene sus propios tiempos, actúa con autonomía en paralelo a la negociación", zanja Monereo, que subraya la separación de ambos hechos.Para él, la dificultad intrínseca es otra y radica en la debilidad inherente a un hipotético nuevo Gobierno de Sánchez. "Porque va a depender de demasiadas cosas, y el Senado está bajo mayoría absoluta del PP. Eso que se llama 'la estabilidad y gobernabilidad' van a quedar afectadas de inicio", explica Monereo, para quien los poderes fácticos ejercerán una "enorme presión" para que se repitan las elecciones según se vayan dilatando las negociaciones.Pero Sánchez tiene más opciones"Además –apunta Ferri–, es posible que Vox no vote finalmente a Feijóo en la investidura. De hecho, Abascal está muy enfadado con él". En su opinión, el rey Felipe VI finalmente propondrá a Sánchez la formación de Gobierno. "Porque sabe que a Feijóo no le salen las cuentas. Así que le dirá a Sánchez que tiene que ganarse una ear la formación de GGobierno"."Además –apunta Ferri–, es posible que Vox no vote finalmente a Feijóo en la investidura. De hecho, Abascal está muy enfadado con él". En su opinión, el rey Felipe VI finalmente propondrá a Sánchez la formación de gobierno. "Porque sabe que a Feijóo no le salen las cuentas. Así que le dirá a Sánchez que tiene que ganarse una mayoría simple y que intente formar un Gobierno".Pero si Sánchez gobierna, tendrá mayores dificultades "desde un punto de vista estratégico", apunta Monereo. "Aunque habrá impedido un Gobierno de PP y Vox, estará más débil y con más contradicciones. Porque el COVID-19 propició una laxitud en materia fiscal. Y Yolanda Díaz no tiene la autoridad de Pablo Iglesias", explica, advirtiendo de que la situación en Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, es muy complicada.Cataluña, sin tensiónEl Ejecutivo de coalición español indultó a los políticos catalanes presos por el proceso independentista, eliminó el delito de sedición y reformó el de malversación. Las medidas han parecido favorecer el apaciguamiento político en Cataluña, donde la pulsión independentista ya no es tan fuerte y el PSC [marca local del PSOE] es el partido hegemónico desde las elecciones regionales de 2021, condición que ha renovado en las generales del 23-J."Pero Junts no se va a moderar", advierte Monereo, que cree que aunque el independentismo esté "en un mal momento" (la CUP ni siquiera ha obtenido esta vez representación parlamentaria), tal hecho "no lo modera".En estas circunstancias, se puede pensar en la conveniencia de uno u otro Gobierno de cara a la normal convivencia en Cataluña, más aún cuando Vox había amenazado en campaña electoral con aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución española (sobre la supresión de la autonomía) de una manera mucho más dura. "Pero nadie ha tomado en serio a Vox en este aspecto", recuerda Monereo."No obstante, el rey tiene que calcular una situación que no propicie que se tensione la sociedad catalana ante un eventual Gobierno de PP y Vox, poniéndose en riesgo la unidad de España", explica J. Ferri.

