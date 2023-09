https://sputniknews.lat/20230920/un-pajarito-ruso-inutiliza-completamente-un-caza-mig-29-de-las-ffaa-de-ucrania--video-1143907792.html

'Un pajarito' ruso inutiliza completamente un caza MiG-29 de las FFAA de Ucrania | Video

El 16 de septiembre, el ministerio de Defensa de Rusia inform贸 sobre la eliminaci贸n en un aer贸dromo ucraniano de la ciudad de Kriv贸i Rog de dos cazas MiG-29 y... 20.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-20T11:19+0000

La nueva grabaci贸n capta un otro avance de las FFAA de Rusia no solo en el uso de los drones-kamikaze, sino en la mejora de sus prestaciones que ha probado con creces su importancia durante el conflicto ucraniano. Una aeronave no tripulada rusa, al parecer del tipo Lancet, asesta un golpe al caza ucraniano MiG-29, impactando en el morro del avi贸n y, como m铆nimo, da帽谩ndolo por su carga hueca capaz de penetrar en la cabina e inutilizar el equipo que hab铆a en su interior. Lo m谩s probable, es que el radar que se encuentra en el morro de la aeronave qued贸 gravemente da帽ado, pues se trata de un equipo extremadamente delicado. En el conflicto actual, teniendo en cuenta el agotamiento de las reservas ucranianas de cazas sovi茅ticos para canibalizar con el fin de obtener partes de repuesto, as铆 como la falta de infraestructuras necesarias, ser谩 extremadamente dif铆cil, si no imposible, que la parte ucraniana repare este da帽o.Cabe destacar, que las im谩genes fueron captadas en el aer贸dromo de Dolgu铆ntsevo de la ciudad de Kriv贸i Rog, en la regi贸n de Dnepropetrovsk, a 70 kil贸metros de la principal l铆nea del frente, lo que pone de manifiesto un aumento significativo del alcance de las municiones merodeadoras rusas. Se puede notar tambi茅n, que las defensas a茅reas ucranianas demostraron una vez m谩s su ineficacia, ya que la aeronave no tripulada recorri贸 una distancia considerable y se acerc贸 al aer贸dromo sin ser detectada. Adem谩s de ello, otro dron de reconocimiento que grab贸 este ataque estaba sobrevolando el 谩rea. La aparici贸n de un mayor n煤mero de este tipo de drones en las FAA rusas permitir谩 llevar a cabo ataques combinados masivos contra aer贸dromos ucranianos alejados de la l铆nea del frente, neutralizando cualquier sistema de defensa a茅rea, incluidos los occidentales, lo que cobra especial relevancia a la vista de las anunciadas entregas a Kiev de cazas F-16 de fabricaci贸n estadounidense.

