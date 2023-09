https://sputniknews.lat/20230921/polonia-ve-inaceptables-las-declaraciones-de-politicos-ucranianos-contra-el-pais-1143955944.html

Polonia ve inaceptables las declaraciones de políticos ucranianos contra el país

VARSOVIA (Sputnik) — Kiev hizo una serie de declaraciones y gestos absolutamente inaceptables hacia Varsovia, afirmó el portavoz del Gobierno polaco, Peter... 21.09.2023, Sputnik Mundo

El vocero también agregó que Varsovia "no está de acuerdo con tales acciones injustificadas" de Kiev. El 19 de septiembre, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró en el discurso en la Asamblea General de la ONU que "algunos amigos" de Kiev en Europa simulan la solidaridad con Ucrania en el ámbito político, pero de hecho le siguen el juego de Moscú con sus acciones relacionadas a las exportaciones de granos. El 20 de septiembre, el Ministerio de Exteriores de Polonia convocó al embajador ucraniano en Varsovia, Vasili Zvárich, por las declaraciones de Zelenski. A su vez, el portavoz de la Cancillería de Ucrania, Oleg Nikolenko, escribió en la red social Facebook (pertenece a Meta Platforms Inc., proscrita en Rusia por extremista) que Zvárich explicó "una vez más la postura ucraniana sobre la inadmisibilidad para Kiev de la prohibición unilateral polaca de las importaciones de grano ucraniano". El 15 de septiembre, la Comisión Europea (CE) decidió no prolongar las restricciones a la importación de cuatro productos agrícolas de Ucrania a varios países europeos que tienen fronteras con el territorio ucraniano, pero obligó a Kiev a aprobar medidas que permitan controlar las exportaciones. Sin embargo, el mismo día Polonia, Hungría y Eslovaquia anunciaron su decisión de prolongar el embargo a la entrada de alimentos ucranianos de manera unilateral. A su vez, el Ministerio de Economía de Ucrania informó que Kiev presentó una demanda ante la OMC contra los países mencionados por la prohibición de importar productos ucranianos, exigiendo que acepten las medidas acordadas con la CE y levanten las prohibiciones unilaterales respecto a los productos ucranianos.

