https://sputniknews.lat/20230922/revelacion-del-pentagono-utiliza-a-ucrania-como-laboratorio-de-innovaciones-militares-1144011250.html

Revelación del Pentágono: utiliza a Ucrania como "laboratorio" de innovaciones militares

Revelación del Pentágono: utiliza a Ucrania como "laboratorio" de innovaciones militares

Lo reconoció la subsecretaria de Defensa para Estrategia, Planes y Capacidades de EEUU. Zelenski está sentenciado. Exayudante de Bolsonaro denuncia plan de... 22.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-22T19:07+0000

2023-09-22T19:07+0000

2023-09-22T19:07+0000

octavo mandamiento

ucrania

eeuu

volodímir zelenski

ayuda militar

armamento

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/16/1144011094_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_27c1bc1d015a26ff63a8d9fdf5bcf931.png

Revelación del Pentágono: utiliza a Ucrania como "laboratorio" de innovaciones militares Revelación del Pentágono: utiliza a Ucrania como "laboratorio" de innovaciones militares

Conflicto en Ucrania: el Pentágono se quita la máscaraEn el Pentágono ya que se quitaron la máscara y dijeron una verdad: admitieron que perciben el conflicto en Ucrania como un polígono para probar distintas innovaciones militares. Ucrania es ahora un "laboratorio" para aprender sobre innovación militar, en particular en el campo de la aplicación de la inteligencia artificial, declaró la subsecretaria de Defensa para Estrategia, Planes y Capacidades de EEUU, Mara Karlin.Esta revelación se produjo el miércoles en un panel de discusión en la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, cuando Karlin destacó que hay cosas que "inevitablemente" los países aprenden cuando hay una guerra. "Lo vimos cuando nuestras tropas estaban en Irak y Afganistán. La gran innovación que se estaba produciendo porque eran capaces de tomar ciertas cosas, ponerlas en un campo de batalla, y averiguar cómo hacer ciertos cambios y aplicarlos. Ese tipo de ciclo es tan crítico, por lo que, obviamente, Ucrania es un laboratorio de aprendizaje para la innovación militar", explicó.Zelenski está sentenciado: Occidente le está soltando la mano, y lo sabeUn grupo de congresistas republicanos ha manifestado su rechazo a que Washington asigne un nuevo paquete de ayuda para Kiev, informó The Wall Street Journal. En este sentido, el senador republicano Josh Hawley afirmó que Washington "no debería gastar un centavo más en Ucrania". Asimismo, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también puso en duda su apoyo a la entrega de 24.000 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania.En este contexto, el reconocido periodista Seymour Hersh, citando a un oficial de inteligencia de EEUU, aseguró que la inteligencia estadounidense sabe que Rusia ya ganó el conflicto en Ucrania, pero la Casa Blanca y los medios de comunicación occidentales lo encubren difundiendo información falsa.Exayudante de Bolsonaro denuncia plan de golpe de EstadoEl teniente coronel Mauro Cid, exayudante de campo del expresidente Jair Bolsonaro, ofreció su delación premiada a la Policía Federal, filtrada a la prensa. Cid declaró que Bolsonaro se reunió con la cúpula militar tras los comicios para analizar un documento donde se planeaba anular las elecciones, convocar a unas nuevas, y detener a la oposición.De acuerdo a Cid, el único que apoyó el plan fue el entonces comandante de la Marina, el almirante Almir Garnier, pero el resto del Alto Comando de las Fuerzas Armadas no se adhirió. El general Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, negó que la reunión haya tenido lugar. La defensa de Jair Bolsonaro declaró que él siempre se manejó "dentro de las cuatro líneas de la Constitución" y que iniciarán acciones contra Cid por sus declaraciones.China manifiesta su apoyo a Cuba en su lucha por la soberanía de la islaEn el marco de la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el vicepresidente chino, Han Zheng, reafirmó que su país apoya a Cuba en su soberanía política, tal como lo estipula la Carta de ese organismo internacional. Añadió que Pekín se opone a la injerencia externa en la isla y destacó el papel de La Habana en la lucha contra el terrorismo.El profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de la Habana Óscar Villar Barroso, manifestó a Sputnik que "Han Zheng defendió el derecho de Cuba a existir como Estado independiente, además de denunciar el bloqueo, que en realidad es una guerra económica, comercial, financiera, cultural y de todo tipo que le hace EEUU a Cuba hace más de 60 años".Sanciones contra Rusia no detuvieron exportación de banano ecuatoriano al mercado rusoEl banano ecuatoriano es uno de los productos más importantes del país en términos de exportación, y Rusia es en uno de los principales destinos para las exportaciones de este sector. Las sanciones contra Rusia complicaron el panorama al inicio, pero no frenaron el comercio entre ambos países, que ha logrado recuperarse satisfactoriamente.El auge en las exportaciones de banano de Ecuador a Rusia se debe en gran parte a la eliminación de las barreras arancelarias impuestas por la Federación de Rusia en 2014. Desde entonces, las relaciones comerciales entre ambas naciones se han fortalecido y se espera que continúen creciendo en los próximos años.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, volodímir zelenski, ayuda militar, armamento, аудио