"No es un buen momento para que esté aquí": Zelenski no logra sus objetivos en la visita a EEUU

Al llegar a EEUU el 18 de septiembre, el jefe de Estado ucraniano contó con recibir más ayuda del país norteamericano, pero sus esperanzas se desvanecieron. No solo acabó recibiendo apoyo militar 70 veces menos de lo esperado, sino también se redujo el público dispuesto a escuchar sus demandas.La verdad sobre el ataque en Konstantínovka salpica la visita de ZelenskiLa visita tuvo un comienzo sombrío por las revelaciones de los medios sobre el mortal ataque en la ciudad de Konstantínovka, controlada por Kiev. Tanto Zelenski como su Gobierno se apresuraron en culpar a Rusia de lo sucedido, pero varias investigaciones paralelas señalan a Kiev.El 19 de septiembre, un día después de la llegada del presidente ucraniano a la sede de la ONU, The New York Times publicó los resultados de su propia investigación sobre el ataque con misiles del 6 de septiembre contra Konstantínovka, en el que murieron 15 civiles. El periódico señaló que, contrario a lo que defiende Zelenski, la culpa fue de la parte ucraniana.El observador militar alemán Julian Ropke, conocido por su postura antirrusa y proucraniana, también considera que el misil que impactó en Konstantínovka no pudo haber sido lanzado por fuerzas rusas, porque llegó desde una dirección controlada por Kiev.Ucrania se queda sin la ayuda esperadaEl portal estadounidense Axios calificó de "fría" la bienvenida de Zelenski en EEUU, haciendo referencia a la carta de seis senadores republicanos y 22 miembros de la Cámara de Representantes dirigida a la Casa Blanca, que se oponían a la petición del presidente estadounidense, Joe Biden, de 24.000 millones de dólares en fondos adicionales para Ucrania.Como resultado, el mandatario de EEUU anunció el paquete de ayuda militar de 325 millones de dólares para Kiev durante una reunión en la Casa Blanca con Zelenski. Más que eso, optó por no proporcionar a Ucrania los misiles Atacms de largo alcance que permitirían a Kiev lanzar ataques más allá de las fronteras rusas.Una fría bienvenida del Partido RepublicanoPor su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de EEUU, Kevin McCarthy, denegó la petición de Zelenski de dirigirse a una reunión conjunta del Congreso, afirmando que los legisladores "simplemente no tienen tiempo".McCarthy fue secundado por el republicano Byron Donalds, quien apuntó que "no hay dinero en la Cámara ahora mismo para Ucrania". Además, en sus palabras, "no es un buen momento para que [Zelenski] esté aquí, francamente".Axios subrayó en este sentido que "la eficacia de los llamamientos personales de Zelenski (...) fue cuestionada, ya que docenas de republicanos aprovecharon su visita para desairar las peticiones de Ucrania y burlarse de su líder".Discurso en la Asamblea General de la ONUEl 19 de septiembre, el presidente ucraniano pronunció un discurso en la sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Las cadenas de televisión estadounidenses mostraron entonces muchos asientos vacíos en el recinto donde Zelenski pronunció el discurso. Las cadenas ucranianas, por tanto, tuvieron que editar las imágenes para crear la ilusión de una audiencia completa, en la que se podía ver al propio Zelenski entre los espectadores.Su visita se produjo en medio de los intentos de las FFAA ucranianas de romper las líneas defensivas rusas, una contraofensiva que el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de fracaso más que de estancamiento. En sus palabras, las FFAA de Ucrania perdieron más de 71.000 soldados y más de 500 carros de combate desde el comienzo de la contraofensiva a principios de junio.

