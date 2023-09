https://sputniknews.lat/20230923/que-significa-para-bolivia-el-acuerdo-de-uso-sostenible-de-la-biodiversidad-marina-firmado-en-la-1144021850.html

Qué significa para Bolivia el acuerdo de uso sostenible de la biodiversidad marina firmado en la ONU

El presidente de Bolivia, Luis Arce, firmó un acuerdo para la conservación de la biodiversidad marina, en el marco de la 78 sesión de la Asamblea General de... 23.09.2023, Sputnik Mundo

Bolivia acaba de suscribir del Acuerdo sobre la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica marina de las zonas fuera de la jurisdicción nacional.Según una nota de prensa de la Cancillería boliviana, el acuerdo "establece las reglas de control para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Es decir, en aguas internacionales que no están bajo la soberanía de ningún país en particular".Estas áreas, según el comunicado de la dependencia diplomática boliviana, "incluyen el océano abierto y las regiones marítimas que están fuera de las fronteras nacionales pero que son de interés global, debido a su importancia para la biodiversidad y la salud del océano".El acuerdo contempla un marco legal que "promueve la transferencia de tecnología y la cooperación científica para abordar los desafíos ambientales y la preservación de la biodiversidad marina a nivel global".Capriles refirió que durante la elaboración de este documento se proponía que ya no se desarrollen pruebas nucleares en esta zona, pero finalmente este párrafo fue eliminado.¿Qué obtiene Bolivia?Desde el inicio de la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió su acceso soberano al océano luego de que Chile se impusiera con las armas a la alianza peruano-boliviana. No obstante, la falta de salida al mar del Estado Plurinacional no es un impedimento para suscribir este tratado.Para la líder de Reacción Climática "es necesario que empecemos a tomar conciencia sobre los océanos, sobre sus espacios comunes, que nos pertenecen realmente a todos y no están dentro de territorios o espacios políticos".En ese sentido, "es importante precautelar la biodiversidad de estos ecosistemas debido a que están siendo afectados por el cambio climático, porque gran parte del dióxido de carbono en la atmósfera es absorbido por los océanos".Comentó que "el agua con el dióxido de carbono conforman ácido carbónico. Eso lleva al blanqueamiento de los corales", así como la degradación de estos importantes sistemas de vida subacuática.Por ello, Capriles evaluó que el tratado debería definir la reducción de emisiones de CO2. "Sin embargo, eso no fue incluido", afirmó.Sequía en BoliviaDurante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Arce alertó sobre la necesidad de enfrentar al cambio climático, que afecta a la mayor parte del mundo.Para la especialista en cuestiones climáticas, gran parte de las sequías responden por un lado al fenómeno climático de El Niño. Por otro, "se deben a los altos niveles de deforestación en Bolivia, porque gran parte de las lluvias se generan en bosques amazónicos", evidenció.La defensora ambiental destacó que Arce también "habló sobre la transferencia de tecnología. Han habido varios proyectos en Bolivia para tecnificar el agro, para hacer sistemas de riego, porque nuestra agricultura depende de la lluvia".La coordinadora de Reacción Climática, quien frecuentemente participa en ámbitos de negociación de las Naciones Unidas, observó que también es importante permitir la participación de organizaciones de la sociedad civil en estos debates."Vemos que se está limitando la participación de la sociedad civil, especialmente en este tipo de eventos. En estos temas ambientales es necesario contar con diferentes actores de la sociedad civil", sostuvo.

