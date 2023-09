La Cancillería rusa señala que Pashinián busca endosar a Moscú la culpa de sus fracasos políticos

https://sputniknews.lat/20230925/la-cancilleria-rusa-senala-que-pashinian-busca-endosar-a-moscu-la-culpa-de-sus-fracasos-politicos-1144084685.html

MOSCÚ (Sputnik) — El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, busca endosar a Moscú la culpa de sus fracasos en la política interior y exterior, declararon... 25.09.2023, Sputnik Mundo

"Hay un intento de eximirse de responsabilidad por los fallos en la política interior y exterior, echando la culpa a Moscú", indica el comunicado. Desde la Cancillería destacaron que el discurso de Pashinián del pasado 24 de septiembre sobre la independencia "contiene ataques inaceptables contra Rusia y no puede dejar de provocar más que rechazo". Además, la entidad señaló que las últimas declaraciones del primer ministro armenio confirman las conclusiones rusas de que los "destructivos" procesos para Rusia y sus relaciones, "inspirados por Occidente e impulsados ​​por Ereván", "no son de naturaleza episódica, sino sistémica".Desde el ministerio afirmaron que las medidas de Pashinián, "diseñadas para establecer un nuevo vector –occidental– para el desarrollo de Armenia, no están justificadas de manera convincente por los supuestos errores por parte de Rusia y la OTSC (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva)".Al mismo tiempo, aseguraron que ambos Estados "tienen intereses en gran medida similares en materia de seguridad y desarrollo", y advirtió que "Estados Unidos y otros países de la OTAN [la Organización del Tratado del Atlántico Norte)] se han fijado como objetivo no solo infligir daño estratégico a Rusia, sino también desestabilizar (...) el espacio euroasiático".Desde la Cancillería recordaron que en el otoño boreal de 2020, los esfuerzos de Rusia permitieron evitar la derrota total de Armenia y "si Pashinián hubiera aceptado una tregua semanas antes, la pérdida habría sido menos grave".Por último, recalcaron que "la desinteresada actividad de las fuerzas de paz rusas en Nagorno Karabaj, a veces a costa de sus propias vidas, es una confirmación directa del continuo compromiso de Rusia de cumplir su extremadamente difícil misión en aras de lograr la paz entre Azerbaiyán y Armenia"."Estamos convencidos de que los dirigentes de Ereván están cometiendo un gran error al intentar deliberadamente destruir los vínculos multifacéticos y centenarios entre Armenia y Rusia y convertir al país en rehén de los juegos geopolíticos de Occidente. Estamos seguros de que la inmensa mayoría de la población armenia es consciente de ello", agregaron desde el organismo.Rusia niega su implicación en las protestas en ArmeniaMoscú no tiene nada que ver con las protestas en Armenia, aseguraron desde la Cancillería rusa.Las protestas continúan desde el pasado 19 de septiembre, cuando Azerbaiyán anunció el inicio de una "operación antiterrorista" en Nagorno Karabaj para lograr "la retirada de las tropas armenias" de ese territorio, mientras que Armenia negó la presencia de sus tropas en la región y tachó la operación de una "agresión" contra el pueblo de Nagorno Karabaj.Al día siguiente, el Ministerio de Defensa azerbaiyano anunció que se había llegado a un acuerdo sobre una tregua en Nagorno Karabaj, cuyas condiciones incluyen el desarme y la disolución de las formaciones ilegales armenias en la región.Sin embargo, el pasado 21 de septiembre se informó que la población armenia de Nagorno Karabaj y las autoridades de Azerbaiyán no consensuaron un acuerdo definitivo sobre la reintegración de esa región al país.La disputa territorial por Nagorno KarabajNagorno Karabaj es una región del Cáucaso Sur donde la gran mayoría de la población son armenios.En 1923, la región recibió el estatus de región autónoma dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En 1988, en Nagorno Karabaj comenzó un movimiento por la reunificación con Armenia. El 2 de septiembre de 1991, las autoridades locales declararon la independencia de Azerbaiyán y cambiaron el nombre de la región por República de Nagorno Karabaj. De 1992 a 1994, Azerbaiyán intentó tomar el control de la autoproclamada república mediante operaciones militares a gran escala, durante las cuales murieron hasta 30.000 personas.En 1994, las partes acordaron un alto el fuego, pero nunca se determinó el estatus de la república. A finales de septiembre de 2020 se reanudaron los combates. La noche del 10 de noviembre, Azerbaiyán y Armenia, con el apoyo de Moscú, acordaron un alto el fuego, intercambiaron prisioneros y los cuerpos de los muertos. Las fuerzas de paz rusas se establecieron en la región, incluido en el corredor de Lachín.En 2022, Ereván y Bakú, gracias a la mediación de Rusia, EEUU y la UE comenzaron a discutir un futuro tratado de paz. A finales de mayo de 2023, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, dijo que Ereván está dispuesto a reconocer la soberanía de Azerbaiyán dentro de las fronteras soviéticas, es decir, incluyendo Nagorno Karabaj. En septiembre de 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Armenia había reconocido la soberanía de Azerbaiyán sobre Karabaj. El mandatario azerbaiyano, Ilham Aliev, aseguró que su país y Armenia podrían firmar un tratado de paz antes de 2024 si Ereván no cambia su posición.

