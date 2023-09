https://sputniknews.lat/20230925/mexico-avance-de-los-carteles-de-las-drogas-demuestra-un-gran-fracaso-en-materia-de-seguridad-1144097698.html

México: "Avance de los cárteles de las drogas demuestra un gran fracaso en materia de seguridad"

El triunfo indigena en el país sudamerciano sobre el derecho a sus terrotorios, se cimienta en un camino de lucha y resistencia que comienza a reflejarse en la Justicia.

La revista Science publicó un informe que establece que en México los cárteles de las drogas se convirtieron en el quinto empleador del país, por lo que es urgente reducir el reclutamiento de estas organizaciones para poder disminuir la violencia del narcotráfico.El trabajo sostiene que estos cárteles mexicanos emplean entre 160 mil y 185 mil personas para sus operaciones en el país, de esta forma la totalidad de la mano de obra al servicio de los grupos dedicados al trasiego de drogas coloca a los cárteles como el quinto empleador nacional.A estos grupos criminales solo los superan empresas como Fomento Económico Mexicano (FEMSA), que gestiona la distribución de Coca Cola y las tiendas Oxxo, la gran superficie Walmart, la empresa Manpower y la mexicana América Movil.En diálogo con En órbita, el periodista y analista mexicano, Julián Andrade, señaló que, a raíz de estos datos, es imprescindible que las autoridades analicen el modelo matemático que planteó esta publicación para cambiar el paradigma y transformar la realidad.Y agregó: “Es un modelo que estudia justamente la reproducción de los grupos criminales y el reclutamiento que éstos hacen de mano de obra para sus diversas actividades, me parece que las autoridades, los académicos, tendrán que estudiar el modelo, inclusive probarlo, para que sea una herramienta útil en lo que más importa, en reducir la violencia en México y poder construir la paz”.Andrade afirmó que la estrategia que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se planteó para combatir la inseguridad fracasó, por lo que el tema se impone para la campaña electoral que comienza.“Si algo ya se puede evaluar del Gobierno del presidente López Obrador, que está ya en su fase final, es su gran fracaso en el tema de la seguridad, México no tiene una mejor situación en ese aspecto, la estrategia que él planteó fue fallida, y fue fallida porque los datos lo indican, no porque haya discusiones, que las hay, de carácter político o ideológico”, indicó el entrevistado.Y comentó que si se evalúan los datos se observa que México está "en un panorama todavía muy incierto y sobre todo en el que no se ve claridad de lo que va a ocurrir, inclusive ni siquiera en la propia configuración de la Guardia Nacional, ya que su carácter militar está discusión permanente y la Suprema Corte de México ha dicho que no es constitucional el seguir por la vía militar en lo que debe ser la construcción y consolidación de una Policía de carácter civil".En esta edición de En órbita, además, abordamos las declaraciones del presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien anunció su intención de suspender las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea si Brasil no logra cerrar el acuerdo entre los dos bloques.El mandatario, que asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional este 6 de diciembre, agregó que su país buscará acuerdos con otras regiones si no se concluye la negociación con el viejo continente que inició el brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, durante su presidencia."Yo le he dicho al presidente Lula que cierre la negociación, porque si él no cierra yo no voy a continuar en el próximo semestre, yo voy a dedicarle el próximo semestre a cerrar acuerdos con otras regiones", expresó.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

