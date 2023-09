https://sputniknews.lat/20230926/caramelo-amargo-para-zelenski-1144132492.html

'Caramelo amargo' para ZelenskiEl presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha recibido un 'caramelo' de su par de EEUU, Joe Biden, pero de sabor amargo. El mandatario ucraniano confirmó en las redes la llegada a su país de los primeros tanques M1 Abrams de fabricación estadounidense que Washington le había prometido aún hace un año. Zelenski calificó de "buenas noticias" los informes al respecto de su ministro de Defensa, Rustem Umérov, quien afirmó que los Abrams "ya están en Ucrania y se preparan para apuntalar" sus brigadas.Sin embargo, según declaró a la cadena de televisón Welt el general alemán Klaus Wittmann, los Abrams que Ucrania recibirá de EEUU, "no podrán cambiar nada en el frente, al igual que no lo podrá hacer ningún otro armamento de la OTAN". "No existen armas capaces de cambiar la marcha de los sucesos de modo radical", afirmó el general germano al explicar que "todos los armamentos que recibe el Ejército ucraniano son de buena calidad, pero el problema es que nunca llegan a tiempo".Se cumple un año del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2Se cumple un año de uno de los mayores ataques terroristas de los últimos tiempos, perpetrado por EEUU conjuntamente con Noruega, según el periodista y premio Pulitzer Seymour Hersh. Una versión que, apenas se conoció, provocó una visita del canciller alemán, Olaf Scholz a la Casa Blanca, y 24 horas después, inició un movimiento coreográfico propagandístico, un medio estadounidense y un medio alemán lanzaron la versión de que los autores del acto criminal habían sido unos ucranianos que habían alquilado un yate en la costa báltica de Polonia.Lo cierto es que, hasta ahora, tanto EEUU, como sus cómplices habituales en el norte de Europa, como Suecia, Dinamarca, Noruega, e incluso Alemania, le han negado a Rusia la participación en la investigación. En este sentido, la Embajada rusa en Suecia ha declarado que las autoridades suecas han demostrado su incompetencia profesional durante el año que ha durado la investigación sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream.Brasil apuesta por el Mercosur aunque esté en riesgo por las elecciones argentinasEl ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, afirmó que el Mercosur está en riesgo por el discurso del candidato presidencial que lidera las encuestas en Argentina, en alusión al libertario Javier Milei. El candidato argentino declaró que se debe eliminar al Mercosur por ser "una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien".En tanto, Haddad propuso concluir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea antes de fin de año para asegurar la continuidad de la agrupación. El presidente paraguayo, Santiago Peña, concordó con la necesidad de firmar rápidamente el acuerdo, porque de no hacerlo antes de diciembre, Paraguay cerrará las negociaciones y buscará acercarse a otras regiones durante su presidencia del bloque comercial. El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, recibió a su par vietnamita, Pham Mihn Chinhm, en Brasilia y propuso que el Mercosur firme un acuerdo comercial con Vietnam y se acerque al ASEAN.Caracas rechaza informe de DDHH de la ONU y le acusa de ser instrumento injerencistaVenezuela rechaza el último informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Según el canciller venezolano, Yván Gil, las afirmaciones contra Caracas son "insólitas acusaciones falsas y sin fundamento".El jefe de exteriores venezolano asegura que el informe busca denigrar al país y sus instituciones públicas, además de utilizarse como plataforma mediática por parte del Gobierno de EEUU para legitimar sus sanciones internacionales contra Venezuela.Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

