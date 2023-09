https://sputniknews.lat/20230926/ministra-alemana-admite-que-algunas-armas-enviadas-a-kiev-eran-realmente-anticuadas-1144105215.html

Ministra alemana admite que algunas armas enviadas a Kiev eran "realmente anticuadas"

Durante una entrevista con 'CNN', la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, aseguró que gran parte del apoyo armamentístico que Berlín... 26.09.2023, Sputnik Mundo

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 suministro de armas a ucrania

Asimismo, Baerbock apuntó que desde el inicio, Berlín aclaró que algunos de sus sistemas armamentísticos incluso no eran funcionales y aseveró que por ello los retrasos que se presentaron en la entrega de armas a Kiev. La alta diplomática agregó que el país europeo no envía misiles Taurus a Kiev por tratarse de un arma muy sofisticada, que requiere claridad en cada detalle para su uso. El 20 de agosto pasado, Ucrania rechazó el primer lote de 10 tanques Leopard 1A5 suministrados por Alemania debido a sus defectos. Los alemanes justificaron que los fallos se produjeron durante el entrenamiento de las tripulaciones ucranianas en los vehículos, pero Kiev afirma que no tiene ni piezas de repuesto ni capacidad técnica para repararlos.Poco antes, el Ejército ucraniano rechazó otro lote del Leopard 1, debido a las peculiaridades de este modelo de carro de combate. Además, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha presionado a Berlín para que le suministre misiles Taurus, cuyo alcance es de 500 kilómetros, el doble que los Storm Shadow que ya han sido entregados a las Fuerzas Armadas de Kiev. El 18 de agosto, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, informó que el Gobierno prepara un nuevo paquete de asistencia militar y humanitaria a Ucrania por valor de 400 millones de euros. De igual manera, señaló que Berlín suministrará a Kiev vehículos blindados, sistemas de remoción de minas, ropa de invierno, generadores eléctricos y sistemas de calefacción.El pasado 13 de septiembre, Alemania entregó a Ucrania otros 20 vehículos blindados Marder con municiones en una semana. Ucrania también recibió dos vehículos blindados de desminado Wisent 1; 20 drones de reconocimiento RQ-35 Heidrun y 3.000 municiones de artillería de calibre 155 milímetros.

ucrania

