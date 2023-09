"Independientemente de si nos creen o no", seguirá la investigación del caso Ayotzinapa: AMLO

https://sputniknews.lat/20230927/amlo-sobre-caso-ayotzinapa-independientemente-de-si-nos-creen-o-no-seguira-la-investigacion-1144159050.html

Más allá de las tensiones con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hace nueve años, la investigación para dar con el paradero de los... 27.09.2023, Sputnik Mundo

"Tenemos el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer la verdad y lo más importante: saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y nos vamos a dedicar a esto. No hemos abandonado el caso; es por las madres, los padres, por la justicia y por nuestras convicciones", declaró en su conferencia de prensa.El mandatario mexicano hizo énfasis en que, a pesar de las tensiones con los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, las pesquisas se mantendrán.El 26 de septiembre pasado, se conmemoró este trágico hecho. Un día antes, los padres se reunieron con el presidente mexicano para conocer más información sobre el caso. Sin embargo, de acuerdo con el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, no rindió frutos, y su narrativa es similar a la verdad histórica difundida en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).Se "refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad, no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica; no aparecen esas circunstancias", afirmó.Actualmente, los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa mantienen un campamento en el Campo Militar número 1, localizado en las inmediaciones de los municipios de Naucalpan y Miguel Hidalgo, en la zona conurbada entre la Ciudad y el Estado de México, esto para protestar por la posible omisión de información por parte de las fuerzas armadas mexicanas.El informe del Gobierno sobre AyotzinapaDe acuerdo con el documento difundido por el Gobierno de México sobre este hecho, militares destacados en Iguala, Guerrero, estado al sur de México, recibían dinero, facilitaban el trasiego de drogas, proveían armas y municiones y protegían al grupo criminal de Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en septiembre de 2014.En el texto, se menciona que los mandos militares implicados con Guerreros Unidos son el entonces coronel (posteriormente ascendido a general) José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, el capitán José Martínez Crespo, y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón.Los vínculos entre los mandos militares y los integrantes del grupo criminal fueron revelados por distintos testigos que declararon en la investigación, mismos que se comprueban con mensajes de texto aportados por la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) a los investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR), se señala en el informe publicado por el Gobierno.Además, los criminales de Guerreros Unidos también tenían relaciones con el alcalde Iguala en el momento de los hechos, José Luis Abarca, "que inyectaba dinero a la organización" y con el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana. En el documento, el Gobierno de México y la Fiscalía especializada para investigar los hechos señalan tres posibles "causales" de los ataques de policías y posterior desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa: la posible confusión de los jóvenes con integrantes de Los Rojos, grupo rival de Guerreros Unidos, amedrentar a los alumnos por destrozos a la sede municipal y trasiego de drogas.

