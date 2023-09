https://sputniknews.lat/20230926/amlo-anuncia-que-se-haran-publicas-las-grabaciones-enviadas-por-eeuu-sobre-el-caso-ayotzinapa-1144122507.html

AMLO anuncia que se harán públicas las grabaciones enviadas por EEUU sobre el caso Ayotzinapa

AMLO anuncia que se harán públicas las grabaciones enviadas por EEUU sobre el caso Ayotzinapa

Las grabaciones enviadas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se harán públicas, informó el... 26.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-26T17:21+0000

2023-09-26T17:21+0000

2023-09-26T17:21+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

enrique peña nieto

eeuu

méxico

caso ayotzinapa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1a/1144114779_0:24:1600:924_1920x0_80_0_0_46000f25646daaa403a3d4736cb99d14.jpg

Sumado a estos materiales, López Obrador explicó que se expondrán los documentos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionó sobre el caso y una relatoría del trabajo de la Fiscalía Especial que investiga este hecho en los sitios web del Gobierno.Además, aseguró que desea que los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos sepan los avances de la investigación y destacó que los datos que actualmente tienen deben ser dados a conocer.Por otra parte, el presidente mexicano estimó que, si se suma la información que tienen las autoridades sobre la desaparición de los jóvenes con lo que declaren los implicados en el caso, se puede encontrar a los estudiantes."Ahora todo parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que debemos tener como prioridad es encontrar a los muchachos", apuntó.El pasado 25 de septiembre, los padres se reunieron con el presidente mexicano para conocer más información sobre el caso. Sin embargo, de acuerdo con el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, no rindió frutos, y su narrativa es similar a la verdad histórica difundida en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).Se "refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad, no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica; no aparecen esas circunstancias", afirmó.Actualmente, los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa mantienen un campamento en el Campo Militar número 1, localizado en las inmediaciones de los municipios de Naucalpan y Miguel Hidalgo, en la zona conurbada entre la Ciudad y el Estado de México, esto para protestar por la posible omisión de información por parte de las fuerzas armadas mexicanas.Lo que ha ocurrido con el casoEl 26 de septiembre de 2024, el caso Ayotzinapa cumplirá 10 años. A tan solo un año de esa fecha, la desaparición de los 43 estudiantes sigue siendo un episodio de violencia sin esclarecer en su totalidad.En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando ocurrió el hecho, se investigó el caso y se le trató de dar carpetazo mediante la llamada verdad histórica, una versión enarbolada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que con el paso de los años se desdibuja cada vez más.Lo que se conoce con certeza es que la Administración del priista Peña Nieto mintió sobre sus pesquisas y más sobre la supuesta quema de los jóvenes en el basurero de Cocula, esto con base en investigaciones oficiales y no oficiales más recientes.De los 43, solo tres jóvenes han sido identificados tras casi una década de investigaciones, con base en análisis de restos óseos calcinados que fueron diferenciados mediante estudios forenses genéticos realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria.Una de las grandes promesas del Gobierno de López Obrador fue dar con el paradero de los estudiantes y esclarecer la totalidad del caso, aunque esto no se ha alcanzado."Lo más importante ahora es la búsqueda porque ya tenemos información. Ya se rompió el llamado 'pacto de silencio' y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables", afirmó en su conferencia matutina del pasado 27 de julio.En una conferencia de prensa realizada el 25 de julio en la Ciudad de México, dos de los integrantes del GIEI, el doctor español Carlos Beristain y la abogada colombiana Ángela Buitrago, presentaron nueva evidencia alrededor de la desaparición de los normalistas y señalaron los obstáculos a los que se enfrentaron durante su investigación."Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta, lo que es inaceptable", señaló Beristain entonces, en un mensaje emitido desde el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco, gestionado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y donde se alberga un memorial por las víctimas de la matanza de Tlatelolco, perpetrada por las Fuerzas Armadas de México contra estudiantes universitarios en octubre de 1968.

https://sputniknews.lat/20230726/desaparecidos-y-oscuridad-en-mexico-una-etapa-se-cierra-en-el-caso-ayotzinapa-1141947303.html

https://sputniknews.lat/20230725/caso-ayotzinapa-el-riesgo-es-que-la-mentira-se-institucionalice-como-respuesta-1141903365.html

https://sputniknews.lat/20230608/la-fiscalia-de-mexico-pide-82-anos-de-prision-para-exfiscal-que-investigo-el-caso-ayotzinapa-1140318428.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, enrique peña nieto, eeuu, méxico, caso ayotzinapa