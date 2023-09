https://sputniknews.lat/20230927/combinacion-toxica-la-ministra-de-interior-britanica-se-opone-a-la-politica-de-multiculturalismo-1144147478.html

"Combinación tóxica": la ministra de Interior británica se opone a la política de multiculturalismo

La ministra recordó que no es la primera en llamar la atención sobre este asunto. En 2010, la canciller alemana Angela Merkel pronunció un discurso en el que reconocía que el multiculturalismo había "fracasado por completo". Poco después, el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el entonces primer ministro británico, David Cameron, hicieron comentarios similares."El multiculturalismo no exige a los recién llegados que se integren. Fracasó porque permitió a las personas entrar en nuestra sociedad y vivir vidas paralelas en ella. Pueden estar en la sociedad pero no pertenecer a ella. Y en casos extremos, pueden llevar vidas destinadas a socavar la estabilidad y amenazar la seguridad de la sociedad", subrayó Braverman.Braverman señaló que "hoy vivimos las consecuencias de este fracaso". En sus palabras, "esto se puede ver en las calles de ciudades de toda Europa: de Malmo a París, de Bruselas a Leicester". Los migrantes ilegales a menudo buscan cualquier oportunidad para cruzar el canal de la Mancha y llegar al Reino Unido atraídos por un programa social, la posibilidad de obtener el estatuto de refugiado y ayudas económicas. En 2018 hubo 299 casos de este tipo, en 2020 ya fueron más de 8.400 y en 2021 28.500 migrantes cruzaron la frontera del país. En 2022, más de 40.000 personas llegaron al reino. El primer ministro, Rishi Sunak, etiquetó la lucha contra el problema de los inmigrantes ilegales como una de las cinco principales prioridades de su Gabinete.

