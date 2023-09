https://sputniknews.lat/20230927/conflicto-en-ucrania-la-verdad-se-abre-paso-y-zelenski-no-puede-evitarlo-1144168055.html

Conflicto en Ucrania: la verdad se abre paso y Zelenski no puede evitarlo

Polonia confirma que el misil que mató a dos de sus ciudadanos hace unos meses, era ucraniano. Kiev sigue devorando a un Occidente que se ha pegado un tiro en... 27.09.2023, Sputnik Mundo

Polonia confirma que el misil que mató a dos sus ciudadanos era ucranianoDurante casi diez meses las autoridades ucranianas ignoraron las solicitudes de Polonia de aportar a la investigación del incidente ocurrido en noviembre de año pasado en el que murieron dos ciudadanos polacos alcanzados por un misil que, según afirmaba Kiev, había sido lanzado por el Ejército ruso.Finalmente, la Fiscalía polaca estableció que el misil de ninguna manera pudo ser lanzado por Rusia, sino que es culpa de Ucrania. El proyectil que costó la vida a dos civiles en la localidad polaca de Przewodów [provincia de Lublin] el pasado 15 de noviembre, fue lanzado por un sistema antiaéreo ucraniano S-300. Esta es la conclusión a la que han llegado los especialistas polacos que llevan a cabo una investigación de la Fiscalía Nacional sobre aquel suceso, según reportó el diario local Rzeczpospolita, que cita sus fuentes.Ucrania sigue devorando a un Occidente que se ha pegado un tiro en el pieLa ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, declaró a The Washington Post que las sanciones occidentales contra Rusia se dirigen, entre otros, contra los rusos de a pie. Según la diplomática, Rusia y sus ciudadanos "son conscientes de que hay un precio que pagar por la situación en Ucrania".Unas palabras que encontraron la réplica de su par ruso, Serguéi Lavrov, quien manifestó que "la declaración es absolutamente grosera. Quiero subrayarlo una vez más: Finlandia avanza siete pasos a la vanguardia de la campaña antirrusa, rusófoba y racista de Occidente".En este contexto, la directora general de política de defensa del Ministerio de Defensa de Finlandia, Janne Kuusela, dijo que "unirse a la OTAN es un negocio costoso, y apoyar a Ucrania es un negocio costoso, y eso no tiene fin a la vista".Primer ministro peruano promete mano dura pese a escándalo con sus amigasEl presidente del Gabinete de ministros del Perú, Alberto Otárola, asistió a la convención minera PERUMIN en la que dio un discurso donde aseguró que no le temblará la mano para controlar la protesta social. El primer ministro aseguró que el objetivo del Gobierno de Boluarte durante estos primeros meses fue recuperar la paz social, y aseguró que la finalidad de las protestas era apoyar al expresidente Pedro Castillo y derrocar al nuevo régimen.Y mientras Otárola justificaba su accionar, se hizo público que dos mujeres que dicen ser sus amigas obtuvieron contratos con el Estado tras visitarlo en su despacho por motivos personales, hechos que la Fiscalía de la Nación está investigando. Además, la comisión de defensa del Congreso citó a Otárola para que explique por qué el Gobierno declaró el Estado de Emergencia en sólo tres distritos del país, cuando la ola de delincuencia llega a todo el territorio de la nación.Líderes latinoamericanos le plantan cara a EEUU en la ONUDurante mucho tiempo América Latina ha sido considerada zona de influencia de EEUU y de sus intereses geopolíticos, y la frase "el patio trasero de EEUU", precisamente refiere a la hegemonía de Washington en la región. Sin embargo, durante el 78° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, los líderes latinoamericanos han salido a desmarcarse de esa idea falsa de que EEUU domina esa zona del mundo.El escritor y abogado ecuatoriano Pablo Barragán, magíster en Relaciones Internacionales, destacó al respecto que los mandatarios latinoamericanos han dejado un claro mensaje a los miembros de la ONU, en el que "las reglas con las que se ha manejado el mundo, el orden mundial liberal, ya han caducado o está en franco declive".Invitamos a los oyentes de 'Octavo mandamiento' a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia, Alberto García y Cristian Galindo.

