"Se debe estimular la industrialización en ambos lados de la frontera" entre Colombia y Venezuela

El 26 de septiembre de 2022, Colombia y Venezuela reactivaron formalmente sus relaciones comerciales. El hecho que marcó este hito fue la repuesta en marcha... 27.09.2023, Sputnik Mundo

De lo que era el puente Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta y Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio y San Cristóbal (Venezuela), al nororiente del país, ya no se siente la sensación de vacío y desierto. Un año atrás, los Gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro acordaron volver a dar vida a este corredor terrestre de 315 metros de longitud, que estuvo cerrado durante siete años, cuando las relaciones bilaterales de ambos países estuvieron más tensas.El puente siempre ha sido un símbolo de la relación comercial binacional y la hermandad histórica de Colombia y Venezuela. Por eso fue bautizado con el nombre del prócer que les dio la independencia hace más de 200 años.La reapertura del puente demandó, asimismo, la reactivación de servicios diplomáticos y una serie de negociaciones y acuerdos entre altos funcionarios de ambos Gobiernos y empresarios, con el fin de descongelar las relaciones comerciales.En este primer año, se sacan cuentas y números de lo que ha sido la reactivación. Y mientras para algunos ha sido positivo, hay quienes no ven los resultados con el mismo optimismo."A medida que la frontera se ha reabierto, Colombia y Venezuela han avanzado hacia la integración y la cooperación económica. Los lazos diplomáticos fortalecidos, la colaboración empresarial y la resiliencia de ambos países han sido fundamentales en este proceso", escribió en una columna en Portafolio el presidente de la Cámara Colombo Venezolana, Juan Gabriel Pérez.Al respecto, el analista económico y político Francisco Rodríguez recuerda en entrevista con Sputnik que Colombia, en su momento, llegó a exportar a Venezuela más de 6.000 millones de dólares. Esto fue en el 2008 y representó el 18% de las exportaciones del país. El balance de este primer año es muy inferior al de esa época.Según datos de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, el país exportó a Venezuela 534,2 millones de dólares entre octubre de 2022 a julio de 2023.En lo que refiere al presente año, desde enero a fines de julio, las exportaciones colombianas al país vecino ascendieron a 359,2 millones de dólares. Esto supone un incremento del 4,9% respecto a igual período de 2022.Las razonesDesde septiembre de 2022 a julio de 2023, el mejor mes de intercambio comercial fue diciembre, con ventas que ascendieron a los 63,4 millones de dólares. Las expectativas estaban en que los meses siguientes se superara esa cifra, pero no pasó.Y aunque sí aumentó la exportación con el vecino país en comparación con el mismo período anterior, para Rodríguez los números dan cuenta de la penetración de la informalidad que funcionaba antes de la reapertura para intercambiar productos en la frontera."En los siete años que estuvo cerrada la frontera se generó una informalización del comercio entre Colombia y Venezuela. Se han creado empresas comercializadoras de lado y lado que compran a grandes compañías colombianas y pasan la mercancía sin registrarla, sin que haya un proceso de exportación, entonces esto es complicado de controlar y de registrar", explica el analista.Superar la dinámica de la informalidad cuando está estructurada y en funcionamiento es difícil, según reconoce Rodríguez. "El comercio de ambas partes está cómodo tal cual está y eso dificulta la legalidad", agrega.Asimismo, para el experto colombiano las condiciones de comercio han cambiado y se han ampliado bajo la perspectiva mundial.De acuerdo con el analista, en el 2022 las mayores expectativas en ventas estaban en los sectores de la salud, agropecuario y de alimentos. No obstante, desde la reapertura fronteriza lo que más se ha exportado de Colombia a Venezuela son, en su respectivo orden, bombones, abonos minerales o químicos, aceites de palma, premezclas para la alimentación de animales, polipropileno y galletas saladas, de acuerdo con Analdex.Los desafíos por delantePara Rodríguez hay una solución clara que podría ayudar a desescalar la informalidad en la frontera. "El gran desafío es el Catatumbo [zona al nororiente del país y limítrofe con Venezuela]. Si se resuelve la situación de seguridad de esa región, donde pasa el narcotráfico como si nada, hay contrabando, robo de partes y autopartes de lado y lado de la frontera, se encausaría la relación económica y política".Sin embargo, el analista económico bosqueja otra alternativa para mejorar las relaciones comerciales.Mientras unos ven con cautela los balances, otros como la misma Analdex y la Cámara de Comercio reiteran el impacto positivo en la reactivación comercial, que por razones obvias no se puede esperar que llegue a los números alcanzados en 2008.Lo que apuntan desde la entidades es a seguir recuperando la confianza en los empresarios colombianos en cuanto es seguro y posible traspasar la frontera con producción nacional. "La resiliencia empresarial ha sido un pilar fundamental en la reactivación económica de la zona, demostrando cómo el sector privado puede desempeñar un papel crucial en tiempos de cambio", indicó Juan Gabriel Pérez en su columna.El 26 de septiembre de 2022, Colombia y Venezuela volvieron a abrir la frontera binacional luego de permanecer cerrada desde 2015, a causa de conflictos políticos entre los países.La crisis diplomática se profundizó en 2019, cuando el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) reconoció al opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado del Estado bolivariano.Caracas rompió entonces relaciones con Bogotá, pero en 2022, con la llegada de Petro a la presidencia colombiana, las naciones acordaron restablecer sus vínculos diplomáticos, así como la cooperación en diversas esferas, incluida el comercio.En primera instancia, se abrieron los puentes Simón Bolívar y Francisca de Paula Santander en septiembre del año pasado. El 1 de enero de 2023, se habilitó el paso por el puente binacional Atanasio Girardot —infraestructura antes conocida como Tienditas—, que conecta el departamente colombiano Norte de Santander (noreste) con el estado de Táchira, en el oeste venezolano.

