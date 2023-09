https://sputniknews.lat/20230928/al-reanudar-la-exportacion-del-diesel-rusia-se-aprovecho-de-las-sanciones-occidentales--1144191983.html

Al reanudar la exportación del diésel, Rusia "se aprovechó" de las sanciones occidentales

Al reanudar la exportación del diésel, Rusia "se aprovechó" de las sanciones occidentales

Tras la prohibición de compra del diésel ruso, los precios de este combustible en Europa comenzaron a subir, y "esto puede explicar" la decisión de Moscú de... 28.09.2023, Sputnik Mundo

Rusia sigue siendo un proveedor clave de gasóleo para los mercados mundiales. Los suministros rusos representan una quinta parte del volumen total transportado por mar. En virtud de las restricciones contra el sector energético de Rusia, el diésel se está enviando a través de Turquía, el norte de África y Oriente Medio, llegando al fin y al cabo al mercado europeo.En febrero 2023, cuando Europa impuso la prohibición a los productos petrolíferos rusos, incluido el gasóleo, los mercados reaccionaron "con bastante debilidad", e incluso se produjo una caída de los precios. Pero "ahora la situación es diferente", y los comerciantes de petróleo prestan cada vez más atención al gasóleo, destacó el medio británico.De acuerdo con el periódico, el suministro de gasóleo en Europa y Estados Unidos "no es fácil hoy en día". Además, las refinerías no pueden seguir el ritmo de la demanda, ya que la diferencia de precio entre el gasóleo y otros combustibles —margen de refino— aumentó.Debido a la disminución de las existencias europeas y a la limitada capacidad de las refinerías, el margen de refino del diésel en Europa se duplicó desde julio y se sitúa en 40 dólares por barril. Esta subida de precios, subraya Financial Times, "puede explicar la decisión de Moscú de reanudar las exportaciones del gasóleo más sucio", a pesar de la prohibición temporal de los envíos fuera del país, con el objetivo de "estabilizar los precios del combustible en el mercado interior", decretada por el Gobierno ruso el 21 de septiembre.La tendencia al alza de los precios del gasóleo en el mercado europeo podría invertirse si "fructifican" las especulaciones sobre la reanudación de los suministros rusos y el aumento de la producción, pronosticó el medio de comunicación.El 4 de febrero, el Consejo de la UE decidió fijar precios máximos para el diésel y los productos petrolíferos que proceden o se exportan desde Rusia, esto ocurre después de que en diciembre Bruselas impuso un límite al gas y al petróleo ruso.

