https://sputniknews.lat/20230928/argentina-en-camino-hacia-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-1144170697.html

Argentina, en camino hacia la reducción de la jornada laboral

Argentina, en camino hacia la reducción de la jornada laboral

El Congreso argentino volvió a poner en discusión parlamentaria distintas propuestas para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. En diálogo con Sputnik... 28.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-28T00:48+0000

2023-09-28T00:48+0000

2023-09-28T00:48+0000

economía

argentina

cta

unión industrial argentina

💬 opinión y análisis

mercado de trabajo

congreso

congreso de argentina

cámara de diputados de argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/01/1141132748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6db4a1ba78cd8eebe3548571e6baf5b5.jpg

La posibilidad de reducir la jornada laboral volvió a la agenda del Gobierno argentino luego de que distintas bancadas asociadas al movimiento sindical retomaran iniciativas para pasar para pasar de las actuales 48 horas a 40 horas laborales por semana.La propia ministra de Trabajo, Raquel Olmos, respaldó explícitamente esa posibilidad, asegurando que Argentina "quedó muy retrasada al mantener las 48 horas semanales desde la década de 1980". Entrevistada por Radio 10, la secretaria de Estado abogó por una reducción "escalonada" a lo largo del tiempo, bajando primero a 44 horas y luego alcanzar la semana de 40 horas.Dentro del Congreso, tres proyectos diferentes evidencian que existen distintas posturas sobre el tema. Una, presentada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) a través de su secretario general y diputado del oficialista Frente de Todos Hugo Yasky, plantea la reducción del régimen actual a 40 horas con "un máximo de ocho horas laborales diarias y sin reducción salarial".En cambio, otra iniciativa surgida también en el oficialismo, en este caso desde la diputada y dirigente gremial bancaria Claudia Ormaechea, propone la reducción de la jornada laboral a 36 horas en cuatro días laborales a la semana.El tercer proyecto en ciernes fue presentado por los diputados Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y Alejandro Vilca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U). Los parlamentarios proponen 30 horas semanales y jornadas laborales de seis horas diarias "para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro".Para Barrera, es preciso que la discusión legislativa se mantenga en función de las "diferencias en torno a los procesos productivos por sector de actividad", con el objetivo de contemplar reducciones de días y horas laborales."Eso debería ser discutido a nivel de cada uno de los sectores, entre cámaras, entre el representante de las cámaras patronales y representantes de los sindicatos, lo que adecuaría un poco a la conveniencia de las empresas, en función del proceso de trabajo particular de cada sector", añadió.La productividad, la clave de un nuevo modeloEntre los puntos críticos del planteo de reducción de la jornada laboral se encuentra el asunto de la productividad. En efecto, entre los detractores de la propuesta están quienes adjudican una relación entre baja productividad y reducción de la carga horaria semanal de los trabajadores.Barrera se mostró enfático en argumentar sobre la necesidad de "desanudar" esa argumentación, ya que este cambio "podría redundar" en incluso "incrementar la productividad de los trabajadores que están contratados en condiciones formales". Eso implicaría, según el analista, que "las empresas no tendrían por qué salir a contratar un nuevo trabajador".El ejemplo internacional pone sobre la mesa que "si no hay caída de la producción o si hay incrementos de la productividad, no hay afectación sobre las ganancias de las empresas". Por lo tanto, "no es algo que las empresas o los representantes de las cámaras patronales vean como algo negativo si eso trae un incremento de la productividad", argumentó Barrera."Hay heterogeneidades entre los distintos sectores, pero en mayor o menor medida los procesos de trabajo se han ido modernizando, incorporando tecnología y por lo tanto, aumentando la productividad del trabajador por hora", precisó.Incluso, agregó Barrera, existen estudios que demuestran que el avance hacia mejores condiciones laborales en términos horarios "redunda en mejores condiciones de salud de los empleados y empleadas". El analista observó que "eso también implica una reducción de costos en términos de cubrir los costos de salud de los trabajadores, o sea, redunda en elementos que traen beneficios para las empresas también".Barrera desestimó la pertinencia de reparos de actores empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA). "Van a plantear reparos en términos de que no es el momento, que las empresas no pueden, dado esta situación económica compleja, asumir nuevos costos, porque claro, en principio ninguno de los proyectos avala que haya una reducción de los salarios".Barrera concluyó que con una reducción de la jornada laboral la productividad "no necesariamente cae" y enfatizó que, si no hay menor productividad o incluso aumenta, "ese incremento en los costos laborales podría incluso ser compensado por productividad".

https://sputniknews.lat/20230926/argentina-cambio-su-forma-de-anunciar-la-inflacion-es-una-herramienta-para-tomar-decisiones-1144104455.html

https://sputniknews.lat/20230923/el-trabajo-del-futuro-asi-es-la-primera-escuela-gamer-en-argentina--videos-1144020654.html

https://sputniknews.lat/20230920/diputados-de-argentina-aprueba-proyecto-de-ley-que-elimina-impuesto-a-los-haberes-altos-1143896715.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036244_0:0:400:400_100x100_80_0_0_036b0637ca0bc0d9d47db53fb66f6b66.png

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036244_0:0:400:400_100x100_80_0_0_036b0637ca0bc0d9d47db53fb66f6b66.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/17/1144036244_0:0:400:400_100x100_80_0_0_036b0637ca0bc0d9d47db53fb66f6b66.png

argentina, cta, unión industrial argentina, 💬 opinión y análisis, mercado de trabajo, congreso, congreso de argentina, cámara de diputados de argentina