¿Qué significa la huelga del fútbol uruguayo para la organización del Mundial 2030 en el Cono Sur?

¿Qué significa la huelga del fútbol uruguayo para la organización del Mundial 2030 en el Cono Sur?

El fútbol uruguayo se encuentra paralizado, luego del desencuentro entre la Mutual de Futbolistas Profesionales y los clubes respecto a concesiones salariales... 28.09.2023

El fútbol profesional uruguayo, tanto de Primera como de Segunda División, se encuentra paralizado desde el pasado 7 de septiembre, debido a la movilización que emprendió la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) al declararse en conflicto con los clubes pertenecientes a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).La huelga que interrumpió el Torneo de Clausura 2023 se inició luego de que los clubes no aceptaran el aumento del salario mínimo propuesto por la Mutual para los futbolistas profesionales que militan en la Segunda División.La negociación del Estatuto del Jugador —la norma que regula la actividad laboral de los futbolistas profesionales—, lleva siendo discutida 22 meses sin que sea posible llegar a un acuerdo final entre la gremial de futbolistas y los clubes asociados en la AUF.La MUFP busca llegar a un acuerdo de un salario mínimo para los jugadores de la Segunda División equivalente al 62,5% de un sueldo de Primera División. Esto implicaría que los futbolistas pasen de cobrar, aproximadamente, 22.000 a 29.000 pesos (de 574 dólares a 757 dólares)."Los primeros apoyan la postura y, por ende, el apoyo económico de la empresa audiovisual privada Tenfield, de propiedad del empresario Francisco Paco Casal, mientras que las SAD [Sociedades Anónimas Deportivas] apoyan la televisación del fútbol uruguayo mediante la propia producción de la AUF", explicó Castro.El periodista sostiene la profunda división entre los clubes considerados como asociaciones civiles y las recientemente conformadas Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), no solo radica en la discusión salarial y sobre los derechos de televisación, sino que existen serias diferencias respecto a aspectos como el apoyo al fútbol femenino, la inclusión de jugadores extranjeros, seguros de lesiones, porcentajes de transferencias de jugadores, contratos de juveniles, entre otros.Otro de los puntos en conflicto es la creación de una Liga Profesional a imagen y semejanza de La Liga de España, la cual está separada de la federación local."Las asociaciones civiles pretenden instalar la propuesta, que no fue incluida en la última negociación, de crear una Liga Profesional a la usanza española, con autonomía de la AUF y un propio modelo de gestión, lo que se constituye como una arista más del distanciamiento entre las partes, más allá de negociaciones salariales", añadió Castro.No obstante, el conflicto al interior del fútbol profesional uruguayo "no supone una amenaza a las pretensiones de organizar el Mundial de Fútbol de la FIFA en 2030 por parte de Uruguay junto a sus vecinos del Cono Sur", subrayó el periodista.El periodista uruguayo fue enfático en destacar que "las diferencias internas que motivaron una huelga de futbolistas no pondrán en peligro la organización de la Copa del Mundo del año 2030", que Uruguay pretende coorganizar con Argentina, Paraguay y Chile.

