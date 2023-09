https://sputniknews.lat/20230929/la-diplomacia-del-panda-eeuu-se-queda-sin-estos-animales-por-primera-vez-en-50-anos-1144213181.html

La "diplomacia del panda": EEUU se queda sin estos animales por primera vez en 50 años

La "diplomacia del panda": EEUU se queda sin estos animales por primera vez en 50 años

Los tres pandas gigantes que viven en el Zoológico Nacional de Washington D. C. regresarán a China en diciembre de este año, cuando expire el acuerdo de tres... 29.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-29T03:53+0000

2023-09-29T03:53+0000

2023-09-29T03:53+0000

internacional

china

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1d/1144217666_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b323381690d819383a1af207968f9b4.jpg

A finales del 2024, además, los otros tres zoológicos estadounidenses que tienen pandas chinos –Atlanta, San Diego y Memphis– habrán entregado sus ejemplares, con lo que el país norteamericano se quedará sin uno solo de estos enormes animales. Según el rotativo especializado en finanzas, ambas naciones han negado que haya política en juego. Sin embargo, algunos especialistas no pueden evitar señalar que la pérdida de los últimos pandas de Estados Unidos se produce en momentos en que los lazos entre Washington y Pekín han alcanzado un mínimo histórico, mientras que la mayoría de las vías de cooperación se encuentran cerradas. Por lo mismo, abunda Bloomberg, cualquier esperanza de que Washington consiga pandas de nuevo sería muestra de que las relaciones podrían estar mejorando poco a poco, o al menos no empeorando. Durante muchos años, estos animales han funcionado para el país asiático como símbolo de amistad entre Pekín y el receptor, por lo que la "diplomacia panda" es conocida como un termómetro de las relaciones internacionales de China. En 1941, Pekín obsequió un par de cachorros de panda a Washington, en agradecimiento por el apoyo del país norteamericano ante la invasión japonesa, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y, tras la visita del expresidente Richard Nixon en 1972 para formalizar las relaciones con China, una pareja de pandas llegó al Zoológico Nacional de Washington. "Hay cierta importancia en el hecho de que todos los pandas de Estados Unidos volverán a China el próximo año. Tienen un plan, saben lo que están haciendo", le dijo al medio la profesora del Saint Mary's College de California Elena Songster, autora del libro Panda Nation. Ahora, tras años de renovar los contratos, la institución encargada de supervisar el zoológico de Washington no ha sido capaz de renovarlos, con la fecha límite próxima a llegar. El caso recuerda al de Ya Ya, la panda gigante que llegó a Estados Unidos en el 2003 y que regresó a China 20 años después, luego de casi tres meses de acaloradas discusiones entre ambas naciones. "De los gestos de buena voluntad de la diplomacia de la era Nixon, han evolucionado hasta convertirse en los emblemas de discordia de hoy", dijo a Bloomberg una académica del Asia Society Policy Institute. "Los pandas se han convertido en lienzos para narrativas de desconfianza y rivalidad". Las relaciones entre Pekín y Estados Unidos se han ido deteriorando desde la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, que ha sido continuada por la Administración de Joe Biden.Las relaciones chino-estadounidenses se tensaron aún más en los últimos meses, con Estados Unidos avivando las tensiones en torno a Taiwán y el derribo de un globo meteorológico chino descarriado, que Estados Unidos acusó de ser un artefacto para espiar, postura que Pekín rechazó.Además, EEUU ha redoblado su estrategia de militarizar la zona Indo-Pacífico y ha librado una guerra tecnológica con China, prohibiendo que sus empresas y sus países aliados vendan microchips al país asiático.

https://sputniknews.lat/20230928/pekin-asegura-que-a-eeuu-le-falta-audacia-para-corregir-sus-errores-en-las-relaciones-con-china-1144191279.html

https://sputniknews.lat/20230928/hay-acercamientos-con-china-pero-eeuu-sigue-poniendo-obstaculos-en-la-relacion-1144180196.html

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, eeuu