España: persecución mediática contra las voces no sometidas

En el marco de las amenazas y agravios recibidos por los investigadores Fernando Moragón y Enrique Refoyo por haber participado como expertos en los comicios... 30.09.2023, Sputnik Mundo

En la Unión Europea y EEUU, autoproclamados defensores de los valores democráticos y la libertad de opinión, se ha procedido a coartar las voces críticas con el accionar del occidente colectivo en el conflicto en Ucrania. Ello ha sido así con los españoles Enrique Refoyo y Fernando Moragón, quienes han sido acusados de "prorrusos" por el simple hecho de emitir opiniones que desentonan con los lineamientos de los medios hegemónicos. Esta persecución "ha sido más mediática que otra cosa", dijo Refoyo.Intentan silenciar a quienes se oponen a la rusofobiaLuego de participar en los comicios en los nuevos territorios de Rusia, "se han escrito una serie de artículos con la finalidad de demonizarme a mí y a Moragón, por el hecho de haber sido convocado como expertos para analizar los procesos electorales", expresó. Las participaciones de especialistas electorales, consideró, "sustentadas en la investigación sobre el terreno y exposición, aportan legitimidad y legalidad al proceso". Es fundamental establecer la diferencia con el observador, "que forma parte de una organización", dijo.A diferencia del sistema electoral en España, "que está al servicio de la partidocracia dominante, en Rusia vimos el interés de crear un sistema electoral donde se ofrezcan las mayores facilidades para participar y las garantías de legitimidad", expresó. Parecería ser que contar esta experiencia es casi un delito, "y ya estábamos condenados de antemano", remarcó. Por lo tanto, "las amenazas a los participantes es una tónica general a todo proceso electoral que no favorezca a EEUU", concluyó.Las potencias emergentes tienen la iniciativa estratégica en la transición globalTras la cumbre de las Naciones Unidas, es claro que occidente "ya no puede imponer sus condiciones al mundo", dijo a Sputnik el investigador Walter Formento.El conflicto en Ucrania está acelerando un proceso de transición estructural en el sistema internacional, a partir del cual países como China y la India, miembros prominentes del sur global, adquieren mayor relevancia. En este marco, "estamos en una pasaje entre lo que ha sido el mundo de las grandes potencias occidentales y el mundo multipolar", ponderó Formento. En este sentido, y tras la cumbre de las Naciones Unidas, "se ve con mayor claridad que occidente ya no puede imponer sus condiciones", dijo.Ello no lo pueden hacer porque "ya no cuentan con la fuerza militar y económica para dictar las condiciones cotidianamente al mundo", expresó. Estos son datos concretos del grado en que el occidente global de Davos, "el de los grandes fondos financieros globales británicos y norteamericanos, ya no tienen el poder para ordenar económica, cultural ni políticamente al resto de los países, que son quienes hoy tienen la iniciativa estratégica", concluyó el investigador argentino.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en estudios globales Santiago Caetano continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

