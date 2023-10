https://sputniknews.lat/20231002/debate-presidencial-en-argentina--no-hubo-ni-muy-vencedores-ni-muy-vencidos-1144332455.html

Debate presidencial en Argentina: "no hubo ni muy vencedores ni muy vencidos"

A tres semanas de las elecciones presidenciales en el país austral, tuvo lugar el encuentro cara a cara entre los cinco contendientes en carrera. Lo mismo sucedió en Ecuador, donde los candidatos Luisa Gonzalez y Daniel Noboa se cruzaron en torno a los principales temas de la campaña.

A 21 días del llamado a las urnas, los argentinos tuvieron el primero de los dos debates presidenciales, donde se discutió sobre economía, educación y derechos humanos. Sin sobresaltos, la lupa estuvo puesta en los tres principales competidores: el outsider Javier Milei (La Libertad Avanza), el oficialista Sergio Massa (Unión por la Patria) y la opositora Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)."Reivindico el debate porque hubo paz, estuvo bueno. Pero los candidatos estaban muy coacheados, por lo que no hubo ni muy vencedores ni muy vencidos", dijo en Cara o Ceca Julio Bárbaro, analista político y dirigente histórico del peronismo.El analista sostuvo que "a pesar de todos los pronósticos, yo apuesto a que a la segunda vuelta llegan Massa y Patricia Bullrich, porque Milei no tiene estructura en las provincias, que tienen relevancia en el proceso electoral".La carrera en EcuadorEcuador celebrará el balotaje presidencial el domingo 15 de octubre. En la antesala, Luisa González, del correísmo, y su contrincante, Daniel Noboa, se enfrentaron en un debate ante los ojos de los votantes.En diálogo con Cara o Ceca, el analista político ecuatoriano Rafael Castillo sostuvo que "Noboa no estuvo a la altura de lo que se esperaba, en cambio Luisa Gonzalez sí cumplió con las expectativas. A partir de un social listening que realizamos, ella acaparó el 46% del sentimiento positivo durante el debate electoral".De acuerdo al especialista, el eje central de la discusión pública gira en torno a la seguridad: "en Ecuador es el tema número uno para la población. En el país vivimos mucha violencia durante la primera vuelta y de ahí que se reforzó la seguridad de los candidatos, así como también se endurecieron sus propuestas", afirmó.

