Honduras defiende el acercamiento con Rusia y China, según el presidente del Congreso Nacional

Honduras defiende el acercamiento con Rusia y China, según el presidente del Congreso Nacional

02.10.2023

Honduras aspira a salir del "subdesarrollo" con la ayuda de Rusia y ChinaEl político, entrevistado en la Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-América Latina, que acaba de celebrarse en Moscú, subrayó que los hondureños, que "de manera masiva acudieron a votar por Xiomara Castro, conocían su plan de Gobierno" apoyado por una "cantidad récord" de sufragios.En este contexto, la cada vez mayor cooperación con Moscú y Pekín es algo que responde a la promesa electoral de la jefa de Estado de "hacer cambios y cosas nuevas, porque lo que se había venido haciendo no funcionaba", indicó Redondo Guifarro. El parlamentario se mostró convencido de que las relaciones que se vienen "intensificando" con Rusia y China permitirán a Honduras, "un país muy pobre, salir de ese subdesarrollo en el que ha estado estancado durante décadas".Apuntó, asimismo, que se trata de unas relaciones sobre la base de "la dignidad, la autodeterminación, sin injerencias y con respeto mutuo".Las inmensas oportunidades de la cooperación ruso-hondureñaDe acuerdo con el diputado, Honduras concede "mucha importancia" a la cooperación con Rusia, dado que ofrece "muchísimas oportunidades" en sectores como los de transporte, hidrocarburos o comunicaciones, entre otros.Al mismo tiempo, señaló que Honduras está interesada en exportar sus productos alimentarios al mercado ruso, además de potenciar las relaciones en otros ámbitos.Los BRICS, otra apuesta de HondurasConsultado sobre la solicitud formal presentada por la Honduras de Xiomara Castro de unirse al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el presidente del Legislativo explicó que la decisión refleja "la voluntad internacional de encontrar nuevos mecanismos que no tengan esas restricciones que se han hecho con la finalidad de controlar las políticas públicas o internacionales de algunos países".La cooperación "con naciones amigas poderosas" para frenar la emigraciónRedondo Guifarro también defendió que la cooperación con Rusia y China permitiría a Honduras combatir desafíos como la migración, un fenómeno que se debe a causas como la falta de infraestructuras capaces de paliar e inclusive sacar provecho de "los efectos del cambio climático".Tampoco descartó la presencia de factores "geopolíticos" destinados, "tal vez", a incentivar las olas migratorias, "que al final van a ser mano de obra que no es bien pagada, que no tienen todos los derechos".

