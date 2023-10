¿Por qué EEUU ofrece 5 millones de dólares para dar con los asesinos de candidato ecuatoriano?

https://sputniknews.lat/20231003/por-que-eeuu-ofrece-5-millones-de-dolares-para-dar-con-los-asesinos-de-candidato-ecuatoriano-1144333832.html

Desde el correísmo advierten que la recompensa para determinar a los responsables del asesinato del excandidato Fernando Villavicencio puede ser una maniobra... 03.10.2023, Sputnik Mundo

El Departamento de Estado del país norteamericano ofreció el pasado 28 de septiembre, una recompensa de cinco millones de dólares a quien proporcione informacion que lleve al arresto y condena de los responsables del asesinato del candidato presidencial por el Movimiento Construye Fenando Villavicencio.El ofrecimiento fue realizado por el secretario de Estado Antony Blinken, quien afirmó en redes sociales que la recompensa es "una demostración de nuestro compromiso con la justicia y el combate al crimen organizado".El exasambleísta Villavicencio fue asesinado a balazos por sicarios, tras la realización de un mitin político en Quito, el pasado 9 de agosto, ocho días antes de la primera vuelta electoral de las elecciones generales anticipadas.El presidente Guillermo Lasso agradeció al secretario de Estado estadounidense por la recompensa y recordó la colaboración en curso del Buró Federal de Investigaciones —FBI, por sus siglas en inglés—, "a pedido del Gobierno", para hallar a los culpables.El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) a los hechos mencionados y acusó que "los gringos no hicieron esto ni cuando asesinaron a Kennedy".Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, advirtió que la recompensa ofrecida por Washington "estaría siendo usada para que 'aparezca' un supuesto soplón desde Colombia e involucre al correísmo a la vez que a gente de Petro".El objetivo, según el expresidente, sería "desacreditar nuestra campaña y a la vez debilitar al gobierno de Petro", a escasos días de la segunda vuelta electoral que determinará al próximo mandatario ecuatoriano entre la candidata de la Revolucion Ciudadana, Luisa González, y el representante de Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa."Intencionalidad política"Asimismo, Washington ofreció una segunda recompensa de un millón de dólares por información que permita identificar y localizar a cualquier individuo "que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio del Sr. Villavicencio"."Da mucho para pensar que el propio presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, haya aplaudido esta acción del Departamento de Estado estadounidense, porque evidentemente viene a demostrar una falencia y una incapacidad para resolver los conflictos internos", agregó Machado.A su vez, el experto ecuatoriano acusó "una clara intencionalidad política" en realizar este tipo de anuncios ad portas de la segunda vuelta electoral en el país sudamericano."Hubo una fuerte campaña, que no se sostuvo de forma documental, acusando al correísmo como supuestos autores intelectuales de este atentado, algo que nunca se ha demostrado y que no se sostiene y que, además, generó un impacto importante en la intención de voto del correísmo en la primera vuelta", enfatizó Machado.De acuerdo al sociólogo, el retorno del tema Villavicencio a la agenda "de alguna forma busca volver a resucitar el tema con el fin de incidir en opiniones políticas que desgasten al correísmo".Interés geopolíticoMachado sostiene que resulta "evidente" desde el punto de vista geopolítico, que al Gobierno de EEUU "no le interesa que gane las elecciones la candidata Luisa González, que es la representante del progresismo", acusó.El analista puso el foco en la acusación, por parte de Washington, de "delincuencia organizada transnacional", en la que se instala la duda sobre la participación de elementos colombianos en el atentado que causó la muerte de Villavicencio.Tras el crimen del candidato ecuatoriano, fueron detenidos seis personas de nacionalidad colombiana que estarían implicadas en asesinato, mientras que uno de los sicarios murió ese mismo 9 de agosto, al ser neutralizado por las fuerzas del orden.De acuerdo con Machado, "hay que tener en cuenta la situación geopolítica actual de América Latina", donde hay una tendencia hacia gobiernos progresistas, "que incluye a Colombia, la tradicional base de operaciones norteamericanas en territorio de América Latina, que por primera vez tiene un Gobierno de izquierda, presidido por Gustavo Petro", aseveró.De acuerdo a Machado, resulta evidente que la instalación en Ecuador de un Gobierno "encabezado por una lideresa de la sensibilidad política de Rafael Correa", es decir, afin a los Gobiernos progresistas de América Latina, "no es algo que le interese a los EEUU", concluyó el sociólogo.

