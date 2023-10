https://sputniknews.lat/20231003/queremos-vivir-en-paz-con-rusia-la-crisis-ucraniana-divide-a-la-opinion-publica-alemana-1144359835.html

"Queremos vivir en paz con Rusia": la crisis ucraniana divide a la opinión pública alemana

"Queremos vivir en paz con Rusia": la crisis ucraniana divide a la opinión pública alemana

El temor a un conflicto agravado en Europa ha llevado a muchos residentes y líderes políticos de Alemania a adoptar una postura neutral en torno al conflicto... 03.10.2023, Sputnik Mundo

Desde junio pasado, cuando el gigante armamentista alemán Rheinmetall anunció la apertura de una fábrica de municiones en el aeródromo de dicha urbe, la inconformidad entre los pobladores y autoridades locales se hizo presente, lo que fue visto como una muestra de que no en todo el territorio alemán la gente está de acuerdo con el respaldo militar a Ucrania. Y es que en la parte Este de Alemania existen afinidades hacia Rusia debido al poder que ejerció la extinta Unión Soviética sobre ese territorio durante la segunda mitad del siglo XX, después de que el país europeo fuera repartido y dividido entre los aliados de la coalición anti hitleriana tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Un artículo publicado por el diario The New York Times da cuenta de esta divergencia de opiniones sobre la crisis ucraniana, la cual ha provocado, también, alzas de precios en distintos productos y servicios en Alemania, sobre todo en las tarifas energéticas. "La revuelta en la pequeña Grossenhain revela un malestar mucho mayor entre algunos alemanes, sobre todo en el antiguo Este comunista, por el compromiso de su país de armar a Ucrania, a pesar de la Zeitenwende [la nueva estrategia de seguridad alemana que coloca a Moscú como una amenaza]", observa el medio norteamericano. La "revuelta" a la que se refiere The New York Times es la petición realizada por 16 de los 22 miembros del Ayuntamiento local al Gobierno central de Olaf Scholz para bloquear el proyecto de Rheinmetall, una de las empresas armamentistas más grandes del mundo. La oposición a la fábrica de municiones fue gestada, principalmente, desde el ala local del partido de derechas Alternativa para Alemania (AfD), que se ha mostrado en contra de la ayuda militar a Zelenski por parte de Berlín. De hecho, existe un temor entre una parte de la sociedad alemana de que Moscú tome a mal la alianza entre Ucrania y Alemania. En tiempos de la Guerra Fría, los habitantes de Grossenhain vivían con la zozobra de que una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética afectara directamente a la ciudad debido a la ubicación estratégica de dicha base aérea, destaca el medio. Kerstin Lauterbach, concejala del Partido de Izquierda, ha culpado directamente a la Unión Europea (UE) y al Gobierno alemán de no haber impulsado soluciones para evitar el conflicto ucraniano. En ese sentido, reconoció que Moscú podría "sentirse presionada" a causa de que "la OTAN está cada vez más cerca" de las fronteras rusas.

