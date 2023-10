https://sputniknews.lat/20231004/influir-en-la-politica-regional-el-objetivo-real-que-tendria-el-envio-de-tropas-de-eeuu-a-ecuador-1144400165.html

Influir en la política regional: el objetivo real que tendría el envío de tropas de EEUU a Ecuador

Influir en la política regional: el objetivo real que tendría el envío de tropas de EEUU a Ecuador

La contienda electoral en Ecuador —que se definirá en las urnas el próximo 15 de octubre— es la situación idónea para que Washington busque fortalecer su... 04.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-04T22:33+0000

2023-10-04T22:33+0000

2023-10-04T22:33+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

ecuador

ejército de eeuu

guillermo lasso

eeuu

rafael correa

seguridad

política

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/04/1144404865_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5435f13016db84bbca7168d974d5a18.jpg

A finales de septiembre pasado, el integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dan Crenshaw, dio a conocer que, durante su reunión con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se firmó un acuerdo para enviar elementos del Ejército a la nación sudamericana.La información fue confirmada el 3 de octubre por el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique, quien destacó que las tareas para las que las Fuerzas Armadas estadounidenses estarán en su país serán para combatir el tráfico ilícito de combustible, la trata de personas, la pesca ilegal y el narcotráfico."No es que vengan a instalar sus tropas, sino que entran en periodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran (...). Las autoridades ecuatorianas se embarcan en los barcos extranjeros para no perder soberanía y para que sean nuestras autoridades las que tomen las decisiones trascendentales que haya que tomar en materia de la operación", señaló el canciller. Sin embargo, esta nueva estrategia conjunta de seguridad tiene otros propósitos, al menos para la Casa Blanca, observa el López Alvarado, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Para que los planes estadounidenses funcionen, es necesario que la candidata del Movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), Luisa González, obtenga el segundo lugar en la contienda. Ella es cercana al exmandatario ecuatoriano de izquierda, Rafael Correa."Que [los soldados] lleguen a Ecuador obedece a encontrar un enclave de nuevo que pueda permitir su proyección en la región pero, para eso, tienen que garantizar el triunfo del candidato Daniel Noboa [alianza Acción Democrática Nacional, centro derecha], que es opositor a la política correísta", agrega López Alvarado.No es la primera vezEsta es la segunda ocasión en la que Ecuador tiene en su territorio a las fuerzas estadounidenses. El primer acuerdo de este tipo se firmó en 1999, en el mandato de Jamil Mahuad (1998-2000). En esa época, se estableció que los elementos estarían en la base de la Fuerza Aérea de Manta y que estos se dedicarían al combate al tráfico de drogas.Sin embargo, esto fue sumamente criticado durante la década en que los soldados de Washington estuvieron en tierra ecuatoriana, ya que se alegaron diversas violaciones a los derechos humanos y se le tildó de ser una zona que funcionaba como "trampolín" para combatir a los grupos guerrilleros en Colombia, ya que colinda con esa nación.Durante su campaña a la Presidencia, el entonces candidato Rafael Correa declaró que no renovaría el acuerdo, promesa que cumplió dos años después de asumir el cargo. Para que esto no volviese a ocurrir, durante su mandato se aprobó una reforma a la Constitución ecuatoriana donde se prohíbe la presencia de bases extranjeras en el país.Según el diario ecuatoriano El Universo, tras la salida de las tropas estadounidenses, la población percibió una disminución en delitos como homicidios dolosos.Pero, tras las administraciones de Correa (2007-2017), la seguridad en Ecuador comenzó a mermar y uno de los puntos más complicados arrancó con el mandato de Guillermo Lasso, que inició en 2021, donde se percibe un clima de inestabilidad, especialmente durante las campañas electorales de este año, donde fue asesinado el candidato presidencial del Movimiento Construye, Fernando Villavicencio. "No hay que perder de vista que este periodo presidencial ha presenciado hasta un magnicidio y hemos presenciado una carrera electoral muy completa y llena de variantes, especialmente en la especulación sobre la posible intervención del correísmo en las nuevas fuerzas políticas", señala en entrevista para Sputnik la maestra en diplomacia por la Universidad de Norwich, Arlene Ramírez Uresti.Lo anterior abre la puerta a que Lasso tome esta medida como una manera de mostrar un clima de estabilidad dentro y fuera de la nación latinoamericana, con el fin de, por un lado, posicionar a Ecuador como un país abierto a la cooperación internacional y, por otro, buscar atajos que puedan ayudar a Lasso o a integrantes del Gobierno actual ante posibles cargos o procedimientos legales en su contra, abunda la experta.Otras intervenciones y malos resultadosLos especialistas en temas internacionales concuerdan en que Estados Unidos no ha dado resultados eficientes al enviar tropas a naciones latinoamericanas. Por el contrario: algunos problemas se han recrudecido en ciertos países, aseguran. "El tema es muy complejo porque Estados Unidos, en aras de [lo que ellos consideran] estabilizar y rescatar los procesos democráticos, ha cometido muchos desaciertos (...). [Tanto en América Latina como en otras regiones del mundo], hemos visto que, en todos los casos, en vez de favorecer el desarrollo democrático y la eliminación de grupos criminales o amenazas internas, lo único que causan es fortalecer las divisiones en el país (...). En el mediano plazo, revierte la forma de hacer política y de generar consensos en los Estados intervenidos", asevera Ramírez Uresti.Como ejemplos, la experta expone las intervenciones de Washington en el Medio Oriente y las que se dieron en América Latina entre las décadas de 1960 y 1970.No obstante, aún insiste en mantenerse vigente, al menos en la zona centro y sur del continente americano y, por eso, buscan colarse a través de las elecciones ecuatorianas."Quieren una estrategia para colocar en la Presidencia de Ecuador a un candidato que favorezca las políticas regionales de Washington para, posteriormente, empezar a extender sus redes. Esto pone en riesgo la situación electoral de Perú, a Colombia cuando finalice el periodo de Gustavo Petro, pero también puede afectar a Argentina y a Bolivia, más ahora que Evo Morales desea volver a contender (...). Hay que entender que el interés de Estados Unidos no es el bienestar ecuatoriano y, prueba de ello, es que la estrategia militar estadounidense del río Bravo hacia el sur ha sido errática, ineficiente, inoperante y lamentable", señala López Alvarado.Para concluir, la experta en asuntos globales considera que la situación de Ecuador no mejorará con la llegada de las tropas estadounidenses, ya que se necesitan otros ajustes a nivel interno."El problema en Ecuador y América Latina va mucho más allá. Quizá la redefinición de los esquemas políticos, sociales y económicos sea la respuesta, esto para que estén a la altura verdaderamente de las necesidades de la población latinoamericana contemporánea", finaliza.

https://sputniknews.lat/20231003/las-tropas-de-eeuu-podran-hacer-operativos-en-ecuador-1144365964.html

https://sputniknews.lat/20230929/que-son-las-brigadas-de-asistencia-de-fuerza-de-seguridad-que-eeuu-expandira-en-america-latina-1144209233.html

https://sputniknews.lat/20230902/ecuador-la-grieta-del-correismo-anticorreismo-no-esta-dando-reditos-electorales-1143287577.html

https://sputniknews.lat/20230923/doble-moral-bolivia-reacciona-a-la-postura-de-eeuu-sobre-la-lucha-contra-el-narcotrafico-1144018803.html

ecuador

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, ecuador, ejército de eeuu, guillermo lasso, eeuu, rafael correa, seguridad, política, 🛡️ fuerzas armadas, narcotráfico