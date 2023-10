https://sputniknews.lat/20231004/mercosur-lula-juega-fuerte-en-la-agenda-exterior-del-bloque-1144442065.html

Mercosur: Lula juega fuerte en la agenda exterior del bloque

Mercosur: Lula juega fuerte en la agenda exterior del bloque

Tras el anuncio de Lula da Silva de iniciar una nueva negociación comercial entre el Mercosur y Vietnam, el investigador uruguayo Nicolás Pose dialogó con 'GPS... 04.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-04T20:00+0000

2023-10-04T20:00+0000

2023-10-05T21:17+0000

gps internacional

política

luiz inacio lula da silva

vietnam

haití

república dominicana

mercosur

asean

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/05/1144448445_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_26b3fefedf03e111534aa3506800fdc6.jpg

Mercosur: Lula juega fuerte en la agenda exterior del bloque Mercosur: Lula juega fuerte en la agenda exterior del bloque

El presidente brasileño ha señalado que se puede avanzar en un acuerdo económico entre el Mercosur y Vietnam. Sobre la agenda exterior del bloque en el marco de la presidencia pro témpore de Brasil, "estamos ante un esfuerzo de este país por intentar poner en agenda una nueva negociación, de cara a mostrar a la Unión Europea que no es la única alternativa que tiene el Mercosur arriba de la mesa", dijo el investigador del Programa de Estudios Internacionales.Lo anterior puede ser leído "como un movimiento estratégico para impulsar el cierre de estos últimos flecos que quedan, por saldar esta larga negociación con el bloque europeo", señaló. En lo que respecta a las perspectivas con el Sudeste Asiático, apuntó que "debería haber más claridad respecto a qué tipo de acuerdo económico se está pensando". Y si pensamos en un acuerdo comercial tradicional, "habría que ver la predisposición de Vietnam a abrir mercados que tradicionalmente son sensibles". El vínculo con la ASEAN puede tensionar las relaciones con ChinaSobre ello, "la canasta exportadora de los países del Mercosur en la ASEAN está fuertemente concentrada en productos de origen agrícola y minerales", explicó. La contracara de ello es que "Vietnam se ha constituido en un hub manufacturero, lo cual es causado por diferentes dinámicas, entre las que se destaca el traslado de algunos de los eslabones de las cadenas de producción en China". En ese marco, "es imaginable que un acuerdo con Vietnam puede ser una fuente de altas sensibilidades", concluyó.Se agravan la relaciones entre Haití y DominicanaLa construcción de un canal por parte de las autoridades haitianas "genera una situación incierta para ambos países", dijo a Sputnik la analista dominicana Hogla Enecia.Además, esta construcción que desvía aguas de un río compartido con República Dominicana ha desatado ya un conflicto bilateral. Desde su fundación, "la República Dominicana ha tenido varios conflictos con Haití, entre los que destacan aquellos que enmarcan a los recursos hídricos", señaló la analista. Desde el Gobierno haitiano "desconocen la obra, estableciendo que no es una construcción gubernamental", dijo Enecia.Sin embargo, "con el surgimiento del conflicto se convocó a una comisión mixta bilateral, en cuyo marco ambos países hacen una declaración conjunta donde se comprometen a mantener el diálogo en la mesa hídrica". No obstante, "ante el agravamiento de las tensiones tras haberse retomado la construcción, el Gobierno de República Dominicana decidió cerrar las fronteras, lo cual ha generado una situación incierta para ambos países". Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre algunos desafíos internacionales en el marco de los cambios de la globalización.CulturaEn el cierre cultural de Sputnik y M24 nos contactamos con los actores más importantes de la escena cultural montevideana.

vietnam

haití

república dominicana

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

política, luiz inacio lula da silva, vietnam, haití, república dominicana, mercosur, asean, аудио